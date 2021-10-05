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ПОЛИТИКА

"Наш край" потребовал приравнять ОСМД к бытовым потребителям и увеличить бюджет субсидий

Александр Мазурчак: Условия договора, которые предложил "Нафтогаз" для ОСМД, оказались абсолютно неподъемными
Александр Мазурчак: Условия договора, которые предложил "Нафтогаз" для ОСМД, оказались абсолютно неподъемными
Фото: nashkray.org

Правительство исключило объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) с собственными котельными из списка бытовых потребителей, такая норма содержится в меморандуме, который подписали представители местной власти, Кабинет Министров и НАК "Нафтогаз", сообщил сопредседатель политической партии "Наш край" Александр Мазурчак, пишет сайт политсилы 5 октября. Мазурчак считает, что таким образом тяжелее всех в этом отопительном сезоне придется наиболее ответственным гражданам.

"Условия договора, которые предложил "Нафтогаз" для ОСМД, оказались абсолютно неподъемными. Во-первых, "Нафтогаз" согласен поставить только часть газа по 7,42 грн/м³. Это так называемый "Объем I", который рассчитан, исходя из потребления газа этими ОСМД за предыдущие три года, когда зимы были теплыми. Остальной газ, который будет нужен ОСМД, – это уже "Объем II", и за него придется заплатить вполне рыночную цену – от 25,4 грн/м³", – заявил политик.

Он отметил, что также ОСМД обязаны вносить предоплату за газ, иначе они будут оштрафованы, и тариф будет полностью рыночным.

"ОСМД должно вносить предоплату за газ в пределах 50–70% стоимости объема потребления, что само по себе противоречит принципам работы сектора ТКЭ. Ведь граждане рассчитываются за коммунальные услуги уже по факту потребления. Если это условие будет нарушено, то трейдер может оштрафовать ОСМД на 10% от суммы долга, а дом будет переведен на закупку газа по рыночной цене в полном объеме или вообще отключен от газоснабжения", – сообщил Мазурчак.

Сопредседатель партии "Наш край" добавил, что при этом прошлогодний подобный меморандум просто не выполнялся.

"К сожалению, красивая декларация не имеет под собой никаких оснований, ведь в прошлом году был подписан аналогичный меморандум, который власти не выполнили и наполовину. Например, местным бюджетам не была компенсирована задолженность в разнице в тарифах в сумме 37 млрд грн, которая образовалась за 2016–2020 годы. Это обязательство власти перешло в новый меморандум, и нет никаких гарантий, что на этот раз власть выполнит свое обещание", – заявил он.

В партии "Наш край" перечислили требования к власти:

  • приравнять ОСМД к бытовому потребителю;
  • предусмотреть большую сумму в бюджете для нормального прохождения отопительного сезона;
  • увеличить сумму субсидий в проекте бюджета на 2022 год (на сегодня – 38 млрд грн, необходимо не менее 50–55 млрд грн);
  • пересмотреть контракты, которые предлагает "Нафтогаз", в сторону увеличения объемов газа по цене 7,42 грн/м³ и отменить подписку за газ, поскольку население оплачивает газ по факту потребления и это приведет к вымыванию оборотных средств в ОСМД и ТКЭ.

"Такие шаги позволят избежать коллапса в текущем отопительном сезоне. Впрочем, для глобального решения проблемы Украине необходимо наращивать объемы добычи собственного дешевого газа. Украинского газа уже сегодня хватает для нужд населения, поэтому власти необходимо лишь ликвидировать коррупционные схемы, и проблема будет решена сама собой", – сказано в заявлении политической силы.

Контекст:

30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей был подписан меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в Украине этой зимой не будут расти и составят 7,4 грн за 1 м³ для населения и 13,6 грн за 1 м³ для бюджетных учреждений.

Теги: Кабинет Министров, газ, правительство, отопление, НАК Нафтогаз, отопительный сезон, меморандум, тарифы, ОСМД, субсидии, Наш край, Александр Мазурчак
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