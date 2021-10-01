Мэр Житомира заявил, что 30% отопления города смогут обеспечить за счет переработки мусора

В Житомире планируют использовать для отопления города RDF-топливо, которое будет производить мусороперерабатывающий завод Фото: ЕРА (архив)

Сухомлин отметил, что ежегодно в Украине только твердых бытовых отходов производится 10 млн тонн в год.

"Это, если посчитать энергетически, – 1 млрд м³ газа", – сказал он и добавил, что только по официальным данным, площадь свалок в Украине составляет 8,5 тыс. га. Сухомлин отметил, что площадь Житомира – 6,3 тыс. га.

По словам градоначальника, строящийся сейчас мусороперерабатывающий завод сможет производить 40 тыс. тонн RDF-топлива ежегодно.

"Это замещение примерно 20 млн м³ газа. 30% Житомира мы может отапливать только за счет продукции этого завода", – сказал он. Запуск завода, по словам мэра запланирован в марте 2022 года.

Но в законодательстве, по его словам, не закреплено понятие, как топливо RDF. Мэр Житомира призвал Раду рассмотреть соответствующий законопроект №5611, который зарегистрирован в Раде. Это, как сказал Сухомлин, будет стимулировать строительство заводов по переработке мусора в украинских города.