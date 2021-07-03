В ЕС вступил в силу запрет на одноразовую пластиковую посуду

"ЕС больше не позволяет на рынке государств-членов определенные одноразовые пластиковые изделия, и вступают в силу требования к маркировке", – указано в хронологии имплементации положений директивы по пластику в ЕС на сайте Еврокомиссии.

Bye bye single-use plastic!



The single-use plastic rules enter into force today in all EU countries.



We are now moving closer to dealing with the grave impacts of single-use plastic items and abandoned fishing gear.



Find out more with #EUDataCrunch. ↓#PlasticsStrategy — European Commission * (@EU_Commission) July 3, 2021

Сайт Еврокомиссии подчеркивает, что одноразовые вещи встречаются в морях и океанах намного чаще, чем многоразовые, а пластик вместе с рыболовными снастями составляет 70% загрязнения морской среды ЕС.

Под запрет попали одноразовые пластиковые столовые приборы (вилки, ножи, ложки и палочки для еды), одноразовые пластиковые тарелки, соломинки, ватные палочки из пластика, контейнеры из пенополистирола для продуктов питания и напитков и другое.