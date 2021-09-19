В Киеве в ходе экологической акции за день собрали 500 м³ мусора

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Алексей Кулеба, написала пресс-служба мэрии.

По его словам, в акции приняли участие предприниматели, педагоги, чиновники, публичные люди.

"Ежедневно наши коммунальщики ведут неравный бой со свалками, переполненными урнами, бесконечными окурками и выброшенными на обочину ПЭТ-бутылками. А сегодня мы все вместе им помогаем. За несколько часов нам удалось собрать более 500 м³ мусора", – сказал Кулеба.

Он сообщил, что власти города помогают в организации уборки, определяя проблемные локации. Местные власти организуют сортировку и вывоза собранных отходов. Кулеба поблагодарил всех, кто принял участие в акции.

"Я уверен, когда хоть раз человек присоединилась по собственному желанию к общественной уборке, он уже никогда не бросит пакет с мусором в месте отдыха. Такие меры необходимы, прежде всего, для воспитания культуры обращения с отходами, уменьшение потребления и более экологичного отношения к нашей жизни", – отметил чиновник.