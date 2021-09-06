"Было бы смешно, если бы не было так грязно". Экоактивист из Харькова устроил фотосессию в куче мусора

Приходько: Представьте, что нас ждет через 10–20 лет, если человек не начнет нести ответственность за свои действия Фото: artprykhodko / Instagram

"Было бы смешно, если бы не было так грязно. Посыл этой фотосессии – передать последствия безответственного отношения человека к природе. Представьте, что нас ждет через 10–20 лет, если человек не начнет нести ответственность за свои действия. Прошу каждого задуматься и начать действовать", – заявил Приходько.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Артем * Экоактивист * Приходько (@artprykhodko)

Активист опубликовал видео, на котором поверхность реки полностью покрыта пластиковыми бутылками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Артем * Экоактивист * Приходько (@artprykhodko)

31 августа Приходько написал, что с мая по конец августа каждую субботу с единомышленниками собирал на берегу реки Уды мусор.

"Вместе с друзьями освободили два километра реки от мусорных островов, разработали мусорный уловитель, который будет препятствовать образованию новых мусорных заторов", – отметил активист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Артем * Экоактивист * Приходько (@artprykhodko)

5 сентября Приходько в Fаcebook сообщил, что в акции по сбору мусора приняли участие 340 человек. Всего прошло 16 таких субботников, во время которых активисты собрали более 24 т стеклянных и 6 т пластиковых бутылок, выловили около 30 кг шприцев, вывезли более 40 мешков с мертвыми животными и 80 т других отходов.

Приходько опубликовал фотографии до расчистки берега реки и после.