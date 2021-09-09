Украинские полярники в Антарктиде будут производить сувениры из накопленного там пластика

"Этот проект мы делали два года... В прошлом году хотели запускать, но из-за коронавируса оборудование немножко застряло. В этом году уже установили оборудование, но туристов нет, потому что там нет никаких больниц, и сейчас Антарктида закрыта для туристов", – пояснила Марушевская.

По ее словам, проект станет поводом задуматься о перспективах переработки и преобразования пластика. Сувенирную продукцию будут производить из пластика, маркированного 02 или HDPE (это преимущественно крышечки от пластиковых бутылок и флаконы от бытовой химии).

"Очень надеемся, что когда Антарктиду откроют... у нас уже полностью наладится ассортимент этих сувениров... и возможности. И тогда это будет большой шаг вперед для Украины, потому что в Антарктиде очень сильной положительной чертой станции считается как можно меньший экологический след", – рассказала Марушевская.

Видео производства сувениров опубликовали 8 сентября на странице НАНЦ в Facebook. "Представьте себе: на нашей станции "Академик Вернадский" пластик превращается в пингвинов или сердца в форме Антарктиды!" – добавили в сообщении.

В центре отметили, что нужное оборудование уже установлено, оно включает в себя измельчитель пластика, экструдер и формы для изготовления сувениров.

В НАНЦ подчеркнули, что Антарктида – это огромный природный заповедник. На континенте действуют строгие правила обращения с отходами: человек не должен оставлять после себя мусор. Сейчас на станции отходы сортируют, часть из них прессуют и потом все транспортируют на корабле в Чили, где платно утилизируют.