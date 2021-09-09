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Украинские полярники в Антарктиде будут производить сувениры из накопленного там пластика

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Территория Антарктиды заповедник, мусор с украинской станции вывозят для утилизации в Чили
Территория Антарктиды – заповедник, мусор с украинской станции вывозят для утилизации в Чили
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" будут производить сувенирную продукцию из пластика, который там накапливается. Об этом рассказала эксперт по коммуникациям Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Елена Марушевская на пресс-конференции, которую 8 сентября транслировало УНИАН.

"Этот проект мы делали два года... В прошлом году хотели запускать, но из-за коронавируса оборудование немножко застряло. В этом году уже установили оборудование, но туристов нет, потому что там нет никаких больниц, и сейчас Антарктида закрыта для туристов", – пояснила Марушевская.

По ее словам, проект станет поводом задуматься о перспективах переработки и преобразования пластика. Сувенирную продукцию будут производить из пластика, маркированного 02 или HDPE (это преимущественно крышечки от пластиковых бутылок и флаконы от бытовой химии).

"Очень надеемся, что когда Антарктиду откроют... у нас уже полностью наладится ассортимент этих сувениров... и возможности. И тогда это будет большой шаг вперед для Украины, потому что в Антарктиде очень сильной положительной чертой станции считается как можно меньший экологический след", – рассказала Марушевская.

Видео производства сувениров опубликовали 8 сентября на странице НАНЦ в Facebook. "Представьте себе: на нашей станции "Академик Вернадский" пластик превращается в пингвинов или сердца в форме Антарктиды!" – добавили в сообщении.

В центре отметили, что нужное оборудование уже установлено, оно включает в себя измельчитель пластика, экструдер и формы для изготовления сувениров.

В НАНЦ подчеркнули, что Антарктида – это огромный природный заповедник. На континенте действуют строгие правила обращения с отходами: человек не должен оставлять после себя мусор. Сейчас на станции отходы сортируют, часть из них прессуют и потом все транспортируют на корабле в Чили, где платно утилизируют.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/videos/352545976597432/

Контекст:

В феврале 2017 года Организация Объединенных Наций заявила, что если человечество не откажется от пластиковых бутылок, пакетов, посуды и косметики с пластиковыми микрочастицами, то к 2050 году в Мировом океане пластика будет больше, чем рыбы.

19 декабря 2018 года Европейский парламент и Совет Европы пришли к политическому соглашению о новых мерах по борьбе с мусором, загрязняющим морскую среду. Соглашение основано на плане действий, принятом в 2015 году.

В 2019 году в Евросоюзе договорились о запрете одноразовых пластиковых столовых приборов (вилки, ножи, ложки и палочки для еды), одноразовых пластиковых тарелок, соломинок, ватных палочек из пластика. 3 июля 2021 года запрет вступил в силу.

По результатам исследования ученых Государственного научного агентства Австралии, опубликованном в октябре 2020 года, на дне океана лежит минимум 14 млн тонн микропластика.

Теги: экология, Антарктида, отходы, заповедник, мусор, Антарктика, станция Академик Вернадский, пластик, сортировка мусора, полярники
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