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Глава Госэкоинспекции: Украина начала жить в долг у природы

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С 8 августа Украина живет в долг у природы, сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный
С 8 августа Украина живет в долг у природы, сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный
Фото: depositphotos.com

Глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный заявил, что Украина живет в экологическом долгу. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook 8 августа.

"Сегодня наступил день, когда украинцы использовали больше ресурсов, чем украинская окружающая среда может восстановить за год. С 8 августа Украина живет в долг у природы", – написал Малеваный.

По его словам, эта дата была рассчитана исследователями организации Global Footprint Network. Ежегодно специалисты анализируют использование природных ресурсов в разных странах и на планете в целом и определяют День экологического долга. Для всей Земли он наступил 29 июля.

Малеваный добавил, что "к полному истощению планету приближают проблемы загрязнения воды и засорение земли пластиком", Единственный выход, по его словам, – изменить подход к потреблению ресурсов.

"Простые привычки, как рациональное потребление водных и энергетических ресурсов, уменьшение генерирования мусора, применение принципа минимализма во время покупок, смогут спасти наше будущее", – написал Малеваный.

https://www.facebook.com/AndriyMalovany/posts/365867718487851


Контекст:

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило 17 июня, что Украина начала переходить в зону сверхвысоких температур и катаклизмов из-за погодных изменений. Уже в ближайшие 30–40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий.

Теги: Украина, экология, планета, будущее, пластик, природа, Госэкоинспекция, Андрей Малеваный
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