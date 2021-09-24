Кабмин Украины направит более 30 млрд грн предприятиям ТЭК на компенсацию разницы тарифов

"Более 30 млрд грн будет перечислено теплокоммунэнерго, чтобы эту разницу компенсировать. Завления о том, что правительство оставляет кого-то наедине с проблемами, это популистская риторика, не имеющая отношения к реальности", – сказал глава Кабмина.

Контекст:

14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3508-д о реструктуризации долгов за газ предприятий теплокоммунэнерго и водоснабжающих предприятий. Об этом сообщил сайт парламента.

"Законом определены организационные и экономические меры, направленные на преодоление кризисных явлений и обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа и распространяется на отношения по урегулированию задолженности за потребленный природный газ, услуги его распределения и транспортировки", – отметили в Раде.

Уполномоченный НАК "Нафтогаз України" по работе с органами государственной власти Роман Супрун 18 июня, комментируя принятие законопроекта в первом чтении, заявил, что компания поддерживает необходимость урегулирования долговой проблемы на рынке природного газа. Об этом сообщила пресс-служба компании. По информации Супруна, сумма накопленных на рынке газа долгов превысила 120 млрд грн.