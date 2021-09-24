ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Кабмин Украины направит более 30 млрд грн предприятиям ТЭК на компенсацию разницы тарифов

По информации НАК "Нафтогаз України", сумма накопленных на рынке газа долгов превысила 120 млрд грн.
По информации НАК "Нафтогаз України", сумма накопленных на рынке газа долгов превысила 120 млрд грн.
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Правительство Украины работает над вопросом выделения компенсации предпритиям топливно-энергетического комплекса за разницу в тарифах и над реструктуризацией задолженности этих предприятий. Об этом 24 сентября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Более 30 млрд грн будет перечислено теплокоммунэнерго, чтобы эту разницу компенсировать. Завления о том, что правительство оставляет кого-то наедине с проблемами, это популистская риторика, не имеющая отношения к реальности", – сказал глава Кабмина.

Контекст:

14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3508-д о реструктуризации долгов за газ предприятий теплокоммунэнерго и водоснабжающих предприятий. Об этом сообщил сайт парламента.

"Законом определены организационные и экономические меры, направленные на преодоление кризисных явлений и обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа и распространяется на отношения по урегулированию задолженности за потребленный природный газ, услуги его распределения и транспортировки", – отметили в Раде.

Уполномоченный НАК "Нафтогаз України" по работе с органами государственной власти Роман Супрун 18 июня, комментируя принятие законопроекта в первом чтении, заявил, что компания поддерживает необходимость урегулирования долговой проблемы на рынке природного газа. Об этом сообщила пресс-служба компании. По информации Супруна, сумма накопленных на рынке газа долгов превысила 120 млрд грн.

Теги: Украина, НАК Нафтогаз, реструктуризация долга, Денис Шмыгаль, Кабмин, компенсация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наконец-то", "А Лорак как же?" Экс-супруг Ани Лорак сделал предложение новой возлюбленной. Фото
"Наконец-то", "А Лорак как же?" Экс-супруг Ани Лорак сделал предложение новой возлюбленной. Фото
"Приколист", "10 баллов за костюм". Усик появился на пресс-конференции перед боем с Джошуа в новом образе. Фото
"Приколист", "10 баллов за костюм". Усик появился на пресс-конференции перед боем с Джошуа в новом образе. Фото
Крейг стал почетным командующим военно-морского флота Великобритании за роль Джеймса Бонда
Крейг стал почетным командующим военно-морского флота Великобритании за роль Джеймса Бонда
"Такие красивые ноги. Секси". Участница "Танцев со звездами" Джамала в мини-шортах показала, как готовится к новому эфиру
"Такие красивые ноги. Секси". Участница "Танцев со звездами" Джамала в мини-шортах показала, как готовится к новому эфиру
"Не зовем никого". Василиса Фролова рассказала, почему отказывается от няни для своего шестимесячного сына
"Не зовем никого". Василиса Фролова рассказала, почему отказывается от няни для своего шестимесячного сына
"Превосходно". "Танцующий миллионер" Вакки выложил в сеть новый зажигательный танец
"Превосходно". "Танцующий миллионер" Вакки выложил в сеть новый зажигательный танец
"Наконец-то". Голая Каменских заселфилась в массажном кабинете
"Наконец-то". Голая Каменских заселфилась в массажном кабинете
  Вышел фильм о принце Филиппе – его дети и внуки рассказали, кто последним успел с ним поговорить и каким был его брак с Елизаветой II
  Вышел фильм о принце Филиппе – его дети и внуки рассказали, кто последним успел с ним поговорить и каким был его брак с Елизаветой II
Горбунов рассказал, как Осадчая реагирует на разговоры о рождении дочери
Горбунов рассказал, как Осадчая реагирует на разговоры о рождении дочери
45-летняя Волочкова показала, как росла ее 16-летняя дочь: Это и мой праздник. Я счастливая мама
45-летняя Волочкова показала, как росла ее 16-летняя дочь: Это и мой праздник. Я счастливая мама
Меган Фокс и Кортни Кардашян снялись топлес в совместной фотосессии. Фото
Меган Фокс и Кортни Кардашян снялись топлес в совместной фотосессии. Фото
  "Мы до этого офигенно общались". Украинский ведущий рассказал о причинах конфликта с Мейхер
  "Мы до этого офигенно общались". Украинский ведущий рассказал о причинах конфликта с Мейхер
В брюках и топе. Серебряная призерка Олимпийских игр Терлюга вышла замуж. Фото
В брюках и топе. Серебряная призерка Олимпийских игр Терлюга вышла замуж. Фото
Работа в кадре, постановка голоса, основы журналистики. В "Академии ведущих 24 канала" стартует новый курс
Работа в кадре, постановка голоса, основы журналистики. В "Академии ведущих 24 канала" стартует новый курс
Канал "Украина" назвал дату премьеры второго сезона гипершоу "Маска"
Канал "Украина" назвал дату премьеры второго сезона гипершоу "Маска" Актуально
  "Больше никаких секретов". Netflix анонсировал премьеру документального фильма о Бритни Спирс. Показ состоится за день до заседания суда. Видео
  "Больше никаких секретов". Netflix анонсировал премьеру документального фильма о Бритни Спирс. Показ состоится за день до заседания суда. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это как себя надо запустить", "Странное фото". Волочкова показала, как ее приводят в порядок "в шесть рук"
"Это как себя надо запустить", "Странное фото". Волочкова показала, как ее приводят в порядок "в шесть рук"
  Лолита рассказала, какую пенсию получает Пугачева, а какую – она сама
Лолита рассказала, какую пенсию получает Пугачева, а какую – она сама
"Обалденная грудь", "Какая сексуальная". Анастасия Приходько позировала голой перед камерой
"Обалденная грудь", "Какая сексуальная". Анастасия Приходько позировала голой перед камерой
Осадчая назвала имя коллеги, которая отказывается давать интервью для "Світського життя"
Осадчая назвала имя коллеги, которая отказывается давать интервью для "Світського життя"
Гастролирующая по Украине Успенская показала, как провела незабываемый вечер в гостях у Каменских и Потапа
Гастролирующая по Украине Успенская показала, как провела незабываемый вечер в гостях у Каменских и Потапа
  Как приготовить овсяное печенье с арахисом за 40 минут. Простой рецепт от кулинарного эксперта
Как приготовить овсяное печенье с арахисом за 40 минут. Простой рецепт от кулинарного эксперта
Ленивые вареники. Классический рецепт
Ленивые вареники. Классический рецепт
"Наконец-то". Голая Каменских заселфилась в массажном кабинете
"Наконец-то". Голая Каменских заселфилась в массажном кабинете
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS