"Нафтогаз" предложил бюджетным учреждениям контракты на 15 месяцев с фиксированной ценой на газ

В Украине более 7,5 тыс. религиозных и бюджетных организаций, отметили в НАК Фото: EPA

"Сегодня значительная часть поставщиков или предлагает месячную цену на газ на уровне 30–45 грн за м³, или вообще отказывается от обязательств по уже заключенным контрактам с более низкой ценой, – подчеркнул глава правления НАК Юрий Витренко. – "Нафтогаз" выходит на рынок с предложением фиксированной цены на следующие 15 месяцев на уровне более чем вдвое ниже текущей месячной цены".

Всего в Украине более 7,5 тыс. религиозных и бюджетных организаций, отмечается на сайте НАК.

Кроме того, "Нафтогаз" предложил производителям тепла изменения к трехлетним контрактам: объем газа, который им необходим для производства тепла и горячей воды для бюджетных учреждений и организаций, они смогут приобрести также по цене 13,7 грн за м³ (без учета НДС и услуги транспортировки).