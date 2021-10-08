ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Отопительный сезон в Украине будет проходить под влиянием мирового энергокризиса – министр энергетики

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Галущенко: Этот отопительный сезон будет проходить под значительным влиянием мирового энергетического кризиса
Галущенко: Этот отопительный сезон будет проходить под значительным влиянием мирового энергетического кризиса
Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

Из-за резкого роста цен на газ в Европе украинские производители значительно уменьшили производство электроэнергии из газа. Об этом 8 октября сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время выступления в Раде, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Безусловно, этот отопительный сезон будет проходить под значительным влиянием мирового энергетического кризиса. Цена на уголь и газ на мировых рынках уже превышает рекорды. Самые большие экономики мира чувствуют нехватку и резкий рост цены на энергоресурсы, в первую очередь, уголь, газ, электрическую энергию", – подчеркнул он.

Галущенко напомнил, что цена на энергетический уголь в Европе впервые в истории достигла $300 за тонну, а цены на газ выросли до $2000 за тысячу м³, цена на электроэнергию в соседних странах выросла в четыре раза до 10–12 грн за кВт-ч в эквиваленте.

"Это вопрос и политического давления, это вопрос и "Северного потока – 2", это вопрос "Турецкого потока", всего того, что происходит, когда газ используется не как товар, а как оружие, и об этом мы говорим на всех международных площадках. Безусловно такой кризис влияет и на Украину", – сообщил министр.

По его словам, из-за роста цен на газ Украина потеряла производителей электроэнергии из газа.

"Теплоэлектроцентрали, которые работают на газу, значительно уменьшили производство электроэнергии, а это, соответственно, увеличивает сжигание угля. Производители, которые производят 25% электроэнергии из углеводородов в стране, прекратили производство в силу цены на газ. Это потеря 3000 мВт установленной мощности", – сказал Галущенко.

Министр сообщил, что дефицит электроэнергии будет покрываться прежде всего за счет атомных станций.

Контекст:

Котировки октябрьских фьючерсов на уголь в Роттердаме на торгах 28 сентября выросли до $201,75 за тонну. За день цена на тонну угля взлетела на 16,96%, или на $29,25. По информации Bloomberg, такая цена за тонну угля побила рекорд 2008 года.

Цена на уголь начала расти в условиях высокого спроса со стороны электростанций и на фоне низких запасов топлива в Европе. Также европейские производители электроэнергии массово скупают уголь из-за нехватки природного газа, писало Bloomberg.

Биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд последних трех лет в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Стоимость ноябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на лондонской бирже ICE в ходе торгов 6 октября обновила исторический рекорд и достигла €161,5 за 1 МВт-ч ($1976 за 1 тыс. м³).

Теги: Украина, газ, уголь, электроэнергия, Герман Галущенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Полякова: Могилевская – сучка! Моего мужа клеила у меня на глазах
  Полякова: Могилевская – сучка! Моего мужа клеила у меня на глазах
  Победители "Евровидения 2021" Måneskin презентовали трек Mammamia. Видео
  Победители "Евровидения 2021" Måneskin презентовали трек Mammamia. Видео
"Съемки в порнушке", "Погнали!" Голый Тарзан снялся с красным мегафоном
"Съемки в порнушке", "Погнали!" Голый Тарзан снялся с красным мегафоном
Продюсер "Танцев со звездами" Елена Коляденко прокомментировала участие своего подопечного Дмитрия Кадная в этом шоу
Продюсер "Танцев со звездами" Елена Коляденко прокомментировала участие своего подопечного Дмитрия Кадная в этом шоу
"Самая красивая девочка в мире". Брежнева оголила глубокое декольте
"Самая красивая девочка в мире". Брежнева оголила глубокое декольте
Жадан рассказал, за какую книгу получил самый большой гонорар
Жадан рассказал, за какую книгу получил самый большой гонорар
Ведущий "Танцев со звездами" Горбунов похвастался отдыхом в Турции
Ведущий "Танцев со звездами" Горбунов похвастался отдыхом в Турции
  "Ты больное. Ты конченый. Дебилоид тупорылый". Джеджула обнародовал видео, на котором его жена орет на него матом и бросает на пол телефон
  "Ты больное. Ты конченый. Дебилоид тупорылый". Джеджула обнародовал видео, на котором его жена орет на него матом и бросает на пол телефон
"Показала послу свою растяжку?", "Вас там представили "мадам-шпагат"?" Волочкова засветилась с послом Бахрейна в РФ
"Показала послу свою растяжку?", "Вас там представили "мадам-шпагат"?" Волочкова засветилась с послом Бахрейна в РФ
"Нереальные! Обе", "И Кристина, и Алла красавицы". Пугачева вся в черном пришла на презентацию именного парфюма дочери
"Нереальные! Обе", "И Кристина, и Алла – красавицы". Пугачева вся в черном пришла на презентацию именного парфюма дочери
"Безупречная". Адель засветила пышную грудь на обложке британского Vogue
"Безупречная". Адель засветила пышную грудь на обложке британского Vogue
"Несомненная красота". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в спортивном образе
"Несомненная красота". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в спортивном образе
  "Слишком сочно", "Это бомба". Maruv засветила промежность в клипе на трек Rich Bitch. Видео
  "Слишком сочно", "Это бомба". Maruv засветила промежность в клипе на трек Rich Bitch. Видео
"Выбросила в мусор". Jerry Heil заявила, что лишилась паспорта
"Выбросила в мусор". Jerry Heil заявила, что лишилась паспорта
  Влад Яма рассказал, что его раздражает в жене. Супруга сделала ответное заявление
  Влад Яма рассказал, что его раздражает в жене. Супруга сделала ответное заявление
"Все такие котики". Джамала поделилась новыми семейными фото
"Все такие котики". Джамала поделилась новыми семейными фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Классные упругие сисяндры". Каменских показала голую грудь
"Классные упругие сисяндры". Каменских показала голую грудь
"Невероятно красивая", "Охеренная". Дорофеева засветила голую грудь
"Невероятно красивая", "Охеренная". Дорофеева засветила голую грудь
"Сексуальная мамка с большими сисяндрами", "Хотя бы вареник прикрыла". Волочкова снялась голой в бане
"Сексуальная мамка с большими сисяндрами", "Хотя бы вареник прикрыла". Волочкова снялась голой в бане
"Мы в ожидании", "Вот это новость". Ани Лорак на отдыхе в Дубае сделала интригующее заявление
"Мы в ожидании", "Вот это новость". Ани Лорак на отдыхе в Дубае сделала интригующее заявление
"Увы, трусливый Соловьев зассал". 60-летний Джигурда публично избил 47-летнего депутата Госдумы Милонова. Видео
"Увы, трусливый Соловьев зассал". 60-летний Джигурда публично избил 47-летнего депутата Госдумы Милонова. Видео
"Сногсшибательная, неотразимая красота". Актриса студии "Квартал 95" снялась в бикини во время купания
"Сногсшибательная, неотразимая красота". Актриса студии "Квартал 95" снялась в бикини во время купания
"Просто шикарно". 58-летняя Деми Мур пришла на модный показ в наряде с прозрачным декольте без бюстгальтера
"Просто шикарно". 58-летняя Деми Мур пришла на модный показ в наряде с прозрачным декольте без бюстгальтера
"Зрелая красота", "Очень красивая пара". Звезда "Папика" Боклан показал объятия с женой-актрисой
"Зрелая красота", "Очень красивая пара". Звезда "Папика" Боклан показал объятия с женой-актрисой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS