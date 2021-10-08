Отопительный сезон в Украине будет проходить под влиянием мирового энергокризиса – министр энергетики

"Безусловно, этот отопительный сезон будет проходить под значительным влиянием мирового энергетического кризиса. Цена на уголь и газ на мировых рынках уже превышает рекорды. Самые большие экономики мира чувствуют нехватку и резкий рост цены на энергоресурсы, в первую очередь, уголь, газ, электрическую энергию", – подчеркнул он.

Галущенко напомнил, что цена на энергетический уголь в Европе впервые в истории достигла $300 за тонну, а цены на газ выросли до $2000 за тысячу м³, цена на электроэнергию в соседних странах выросла в четыре раза до 10–12 грн за кВт-ч в эквиваленте.

"Это вопрос и политического давления, это вопрос и "Северного потока – 2", это вопрос "Турецкого потока", всего того, что происходит, когда газ используется не как товар, а как оружие, и об этом мы говорим на всех международных площадках. Безусловно такой кризис влияет и на Украину", – сообщил министр.

По его словам, из-за роста цен на газ Украина потеряла производителей электроэнергии из газа.

"Теплоэлектроцентрали, которые работают на газу, значительно уменьшили производство электроэнергии, а это, соответственно, увеличивает сжигание угля. Производители, которые производят 25% электроэнергии из углеводородов в стране, прекратили производство в силу цены на газ. Это потеря 3000 мВт установленной мощности", – сказал Галущенко.

Министр сообщил, что дефицит электроэнергии будет покрываться прежде всего за счет атомных станций.