Украина рассчитывает на поддержку Словакии в противодействии попыткам оператора "Северного потока – 2" обойти требования сертификации ЕС – Шмыгаль

Шмыгаль (слева) и Хегер (справа) провели встречу в Мальме Фото: kmu.gov.ua

"Мы рассчитываем на поддержку Словакии в вопросе противодействия оператору "Северного потока – 2" в попытках обойти стандартные требования сертификации Европейского союза", – отметил Шмыгаль.

Главы правительств Украины и Словакии также обсудили вопросы транспортировки газа, развития электро- и гидроэнергетики, возобновляемых источников энергии.

Украина с нетерпением ожидает проведения пятого заседания украинско-словацкой смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству и других межправительственных комиссий до конца года, подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, это даст новые стимулы для укрепления партнерства между странами.

Шмыгаль и Хегер договорились провести следующую встречу в Ужгороде.