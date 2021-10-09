В Кабмине Украины выступили за определение "красных линий" по газопроводу "Северный поток – 2"

"Для нас кейс с заключением контракта между Венгрией и Россией – это о тех красных линиях, о которых написано, например, в совместном заявлении [президента США Джо] Байдена и [канцлер Германии Ангела] Меркель, что они не допустят каких-либо злоупотреблений на рынке в связи с запуском "Северного потока – 2", или в совместном заявлении даже наших президентов. Мы наблюдаем и нам интересно посмотреть, действительно ли это – красная линия", – сообщила она.

По словам вице-премьера, для американских и немецких партнеров прямая угроза срыва контрактов и требование идти в обход Украины является заниженной.

"На сегодняшний день ситуация действительно критическая. И Украина занимала проактивную позицию даже в той ситуации, когда канцлер Германии поехала в США договариваться, и когда начались консультации по этой трубе, Украина не молчала. И мы добились того, что каждая из сторон заявила о недопустимости использования "Северного потока – 2" в политических целях. Просто мы, я так понимаю, по-другому видим эти красные линии", – заключила Стефанишина.