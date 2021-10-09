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ПОЛИТИКА

В Кабмине Украины выступили за определение "красных линий" по газопроводу "Северный поток – 2"

"Газпром" 4 октября начал заполнять газом первую нитку "Северного потока 2"
"Газпром" 4 октября начал заполнять газом первую нитку "Северного потока – 2"
Фото: nord-stream2.com

Украина, Евросоюз и США должны определить "красные линии" по проекту "Северный поток – 2". Об этом сказала в интервью "Радіо Свобода" 9 октября вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

ля нас кейс с заключением контракта между Венгрией и Россией – это о тех красных линиях, о которых написано, например, в совместном заявлении [президента США Джо] Байдена и [канцлер Германии Ангела] Меркель, что они не допустят каких-либо злоупотреблений на рынке в связи с запуском "Северного потока – 2", или в совместном заявлении даже наших президентов. Мы наблюдаем и нам интересно посмотреть, действительно ли это – красная линия", – сообщила она. 

По словам вице-премьера, для американских и немецких партнеров прямая угроза срыва контрактов и требование идти в обход Украины является заниженной.

"На сегодняшний день ситуация действительно критическая. И Украина занимала проактивную позицию даже в той ситуации, когда канцлер Германии поехала в США договариваться, и когда начались консультации по этой трубе, Украина не молчала. И мы добились того, что каждая из сторон заявила о недопустимости использования "Северного потока – 2" в политических целях. Просто мы, я так понимаю, по-другому видим эти красные линии", – заключила Стефанишина.

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация "Газпром" 10 сентября. 4 октября "Газпром" сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода "Северный поток – 2".

Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль говорила в сентябре, что газопровод еще не сертифицирован. Процедура предусматривает, что запуск "Северного потока – 2" должна одобрить Еврокомиссия, рассказывал председатель правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая этого года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

Теги: Россия, США, Германия, Ангела Меркель, Джо Байден, газопровод, Евросоюз, Северный поток – 2, российский газ, Кабмин, Ольга Стефанишина
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