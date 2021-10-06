Зеленский ожидает, что после выборов в ФРГ новая коалиция будет поддерживать европейскую перспективу Украины

Украина рассчитывает на дальнейшую действенную поддержку ФРГ, отметил Зеленский (справа) на встрече со Штайнмайером (слева) Фото: president.gov.ua

"Украина ожидает, что по итогам парламентских выборов в Германии будет сформирована коалиция, которая будет способствовать украинско-германским отношениям и поддержке европейской перспективы для нашей страны", – сказал Зеленский.

Главы государств обсудили вопрос мирного урегулирования ситуации на Донбассе. По словам Зеленского, Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке страны и восстановления суверенитета и территориальной целостности.

"Рассчитываем на дальнейшую действенную поддержку ФРГ. Мы очень ценим посреднические усилия Берлина в пределах нормандского формата", – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины поблагодарил Германию за участие в саммите Крымской платформы и присоединение к его итоговой декларации.

Кроме того, Зеленский и Штайнмайер обсудили вопросы энергетической безопасности Украины и Европы.

"Запуск "Северного потока – 2" означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, гарантирующий безопасность", – отметил глава Украинского государства.

Зеленский обратил внимание Штайнмайера на ожидания Украины в контексте ее дальнейшей интеграции с ЕС и НАТО, выразив надежду на поддержку со стороны ФРГ.