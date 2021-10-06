Зеленский ожидает, что после выборов в ФРГ новая коалиция будет поддерживать европейскую перспективу Украины

"Украина ожидает, что по итогам парламентских выборов в Германии будет сформирована коалиция, которая будет способствовать украинско-германским отношениям и поддержке европейской перспективы для нашей страны", – сказал Зеленский.
Главы государств обсудили вопрос мирного урегулирования ситуации на Донбассе. По словам Зеленского, Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке страны и восстановления суверенитета и территориальной целостности.
"Рассчитываем на дальнейшую действенную поддержку ФРГ. Мы очень ценим посреднические усилия Берлина в пределах нормандского формата", – подчеркнул Зеленский.
Президент Украины поблагодарил Германию за участие в саммите Крымской платформы и присоединение к его итоговой декларации.
Кроме того, Зеленский и Штайнмайер обсудили вопросы энергетической безопасности Украины и Европы.
"Запуск "Северного потока – 2" означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, гарантирующий безопасность", – отметил глава Украинского государства.
Зеленский обратил внимание Штайнмайера на ожидания Украины в контексте ее дальнейшей интеграции с ЕС и НАТО, выразив надежду на поддержку со стороны ФРГ.
Штайнмайер прибыл в Украину с официальным визитом 6 октября. Кроме встречи с Зеленским и президентом Израиля Ицхаком Герцогом, у него запланировано посещение Бабьего Яра.