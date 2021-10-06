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Зеленский ожидает, что после выборов в ФРГ новая коалиция будет поддерживать европейскую перспективу Украины

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Украина рассчитывает на дальнейшую действенную поддержку ФРГ, отметил Зеленский (справа) на встрече со Штайнмайером (слева)
Украина рассчитывает на дальнейшую действенную поддержку ФРГ, отметил Зеленский (справа) на встрече со Штайнмайером (слева)
Фото: president.gov.ua

Германия – важный партнер Украины в Европе, Киев стремится укреплять двусторонние отношения с Берлином. Об этом 6 октября в ходе встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером заявил глава государства Владимир Зеленский, сообщил пресс-центр Офиса президента Украины.

"Украина ожидает, что по итогам парламентских выборов в Германии будет сформирована коалиция, которая будет способствовать украинско-германским отношениям и поддержке европейской перспективы для нашей страны", – сказал Зеленский.

Главы государств обсудили вопрос мирного урегулирования ситуации на Донбассе. По словам Зеленского, Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке страны и восстановления суверенитета и территориальной целостности.

"Рассчитываем на дальнейшую действенную поддержку ФРГ. Мы очень ценим посреднические усилия Берлина в пределах нормандского формата", – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины поблагодарил Германию за участие в саммите Крымской платформы и присоединение к его итоговой декларации.

Кроме того, Зеленский и Штайнмайер обсудили вопросы энергетической безопасности Украины и Европы.

"Запуск "Северного потока – 2" означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, гарантирующий безопасность", – отметил глава Украинского государства.

Зеленский обратил внимание Штайнмайера на ожидания Украины в контексте ее дальнейшей интеграции с ЕС и НАТО, выразив надежду на поддержку со стороны ФРГ.

Контекст:

Штайнмайер прибыл в Украину с официальным визитом 6 октября. Кроме встречи с Зеленским и президентом Израиля Ицхаком Герцогом, у него запланировано посещение Бабьего Яра.

Теги: Киев, Германия, Украина, НАТО, выборы, Берлин, Франк-Вальтер Штайнмайер, Донбасс, ФРГ, переговоры, коалиция, Владимир Зеленский, парламент, президент, визит, Северный поток – 2, встреча, Крымская платформа, ЕС
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