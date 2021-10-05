ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В МИД Украины призвали страны – члены ООН присоединяться к Крымской платформе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинцы в аннексированном РФ Крыму лишены основных прав и свобод, отметила Джапарова
Украинцы в аннексированном РФ Крыму лишены основных прав и свобод, отметила Джапарова
Фото: mfa.gov.ua

Крымская платформа открыта для участия других государств – членов Организации Объединенных Наций. Об этом 5 октября в ходе интерактивного диалога с верховным комиссаром ООН по правам человека в рамках 48-й сессии Совета ООН в Женеве заявила первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, сообщил пресс-центр МИД.

"Мы приглашаем присоединяться к этой международной платформе, чтобы прекратить грубые нарушения прав человека и восстановить уважение к международному праву", – отметила Джапарова.

Она выразила надежду, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека, в частности, из мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине будет активно участвовать в реализации целей Крымской платформы.

Джапарова подчеркнула, что украинцы, которые проживают в условиях российской оккупации в Крыму и на Донбассе, лишены основных прав и свобод.

"На временно оккупированном Крымском полуострове происходят незаконные обыски, аресты, задержания, исчезновения, пытки в местах лишения свободы", – добавила первый замминистра МИД.

По словам Джапаровой, так называемые выборы в Крыму в Госдуму РФ нелегитимны, а их результаты – ничтожные, так как полуостров является неотъемлемой частью суверенной территории Украины.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".

Украинские власти отмечали, что Россия препятствовала проведению саммита Крымской платформы. По данным СНБО Украины, из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что в Киеве "реакцией российской стороны удовлетворены".

Комментируя противодействие РФ Крымской платформе, Зеленский заявил, что давление было на уровне лидеров стран.

Теги: Россия, Крым, Украина, ООН, выборы, МИД Украины, Донбасс, Госдума, оккупация, аннексия, пытки, украинцы, задержание, обыски, Эмине Джапарова, исчезновение, нарушение, Крымская платформа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мой кайф – исполнить мечту супруги". Кошевой рассказал, какой недвижимостью владеет в Украине
  "Мой кайф – исполнить мечту супруги". Кошевой рассказал, какой недвижимостью владеет в Украине
"Какая роковая женщина". Мейхер крупным планом показала декольте
"Какая роковая женщина". Мейхер крупным планом показала декольте
Экс-возлюбленный Тины Кароль Туриченко сделал предложение своей девушке
Экс-возлюбленный Тины Кароль Туриченко сделал предложение своей девушке
"Мне страшно тебя отпускать". Лидия Таран назвала себя злой мамой и показала, как росла ее 14-летняя дочь
"Мне страшно тебя отпускать". Лидия Таран назвала себя злой мамой и показала, как росла ее 14-летняя дочь
"Просто шикарно". 58-летняя Деми Мур пришла на модный показ в наряде с прозрачным декольте без бюстгальтера
"Просто шикарно". 58-летняя Деми Мур пришла на модный показ в наряде с прозрачным декольте без бюстгальтера
  "Возмутительный маркетинг". Givenchy спровоцировал скандал из-за украшений на шее моделей в виде петли
  "Возмутительный маркетинг". Givenchy спровоцировал скандал из-за украшений на шее моделей в виде петли
"Все на протестах". Loboda рассказала о воспитании старшей дочери, а также общении с ее отцом
"Все на протестах". Loboda рассказала о воспитании старшей дочери, а также общении с ее отцом
"Безумие красоты природы и девушки в искрящейся воде у скал". Матвиенко показала свое купание на Мадейре
"Безумие красоты природы и девушки в искрящейся воде у скал". Матвиенко показала свое купание на Мадейре
"Была очень сложная прошлая неделя". Джамала сообщила, что ее отца прооперировали
"Была очень сложная прошлая неделя". Джамала сообщила, что ее отца прооперировали
  Кошевой рассказал, чем намерен заняться после ухода из студии "Квартал 95"
  Кошевой рассказал, чем намерен заняться после ухода из студии "Квартал 95"
"Ни фига себе она крутая", "Тина из пластилина". Тина Кароль показала растяжку
"Ни фига себе она крутая", "Тина из пластилина". Тина Кароль показала растяжку
"Попа самая шикарная". Мендель снялась топлес, засветив цветное тату
"Попа самая шикарная". Мендель снялась топлес, засветив цветное тату
"Сексуальная леди", "Безумно красиво". Ефросинина показала фигуру в соблазнительном образе
"Сексуальная леди", "Безумно красиво". Ефросинина показала фигуру в соблазнительном образе
Полезные конфеты из бананов. Рецепт от участника реалити-шоу "Адская кухня"
Полезные конфеты из бананов. Рецепт от участника реалити-шоу "Адская кухня"
Спирс планирует выйти замуж за 27-летнего фитнес-тренера до своего 40-летия – СМИ
Спирс планирует выйти замуж за 27-летнего фитнес-тренера до своего 40-летия – СМИ
"Тина, где лифчик?", "Красотка". Тина Кароль засветила формы в прозрачном платье
"Тина, где лифчик?", "Красотка". Тина Кароль засветила формы в прозрачном платье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
"Сексапильно". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой
"Сексапильно". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой
"Так миленько сказал: "Мамусь", "Вымоленный". Пугачева показала, как общается с сыном
"Так миленько сказал: "Мамусь", "Вымоленный". Пугачева показала, как общается с сыном
"Крутой орех". Дорофеева снялась на прогулке в мини-шортах
"Крутой орех". Дорофеева снялась на прогулке в мини-шортах
"Ого! Огонь! Жги, детка". Звезда "Женского квартала" Оруджова снялась с голой грудью
"Ого! Огонь! Жги, детка". Звезда "Женского квартала" Оруджова снялась с голой грудью
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой
"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой
"Дикий секс с мужем". Седокова с бокалом между ног рассказала о своем идеальном дне
"Дикий секс с мужем". Седокова с бокалом между ног рассказала о своем идеальном дне
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS