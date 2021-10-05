В МИД Украины призвали страны – члены ООН присоединяться к Крымской платформе

"Мы приглашаем присоединяться к этой международной платформе, чтобы прекратить грубые нарушения прав человека и восстановить уважение к международному праву", – отметила Джапарова.

Она выразила надежду, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека, в частности, из мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине будет активно участвовать в реализации целей Крымской платформы.

Джапарова подчеркнула, что украинцы, которые проживают в условиях российской оккупации в Крыму и на Донбассе, лишены основных прав и свобод.

"На временно оккупированном Крымском полуострове происходят незаконные обыски, аресты, задержания, исчезновения, пытки в местах лишения свободы", – добавила первый замминистра МИД.

По словам Джапаровой, так называемые выборы в Крыму в Госдуму РФ нелегитимны, а их результаты – ничтожные, так как полуостров является неотъемлемой частью суверенной территории Украины.