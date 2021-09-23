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ПОЛИТИКА

Кулеба: Крымская платформа не на словах, а в действительности "оживляет" ООН и возвращает уважение к ее Уставу

Кулеба: Крымская платформа это пример инициативной внешней политики Украины
Кулеба: Крымская платформа – это пример инициативной внешней политики Украины
Фото: EPA

Крымская платформа может помочь "оживить" ООН и вернуть уважение к ее Уставу. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя выступление президента Украины Владимира Зеленского во время дебатов на сессии Генассамблеи ООН 22 сентября, пишет пресс-служба МИД Украины 23 сентября.

"Крымская платформа – это пример инициативной внешней политики Украины, которая предлагает миру новые решения проблем международного мира и безопасности. Крымская платформа не на словах, а в действительности "оживляет" ООН и возвращает уважение к ее Уставу", – заявил он.

Кулеба отметил, что Зеленский также упомянул о массовой российской паспортизации жителей ОРДЛО и передал мировым лидерам список из почти 450 украинцев, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях и в РФ.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".

Украинские власти отмечали, что Россия препятствовала проведению саммита Крымской платформы. По данным СНБО Украины, из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что в Киеве "реакцией российской стороны удовлетворены".

Комментируя противодействие РФ Крымской платформе, Зеленский заявил, что давление было на уровне лидеров стран.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Украина, ООН, МИД Украины, оккупация, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Крымская платформа
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