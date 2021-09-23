Кулеба: Крымская платформа не на словах, а в действительности "оживляет" ООН и возвращает уважение к ее Уставу

"Крымская платформа – это пример инициативной внешней политики Украины, которая предлагает миру новые решения проблем международного мира и безопасности. Крымская платформа не на словах, а в действительности "оживляет" ООН и возвращает уважение к ее Уставу", – заявил он.

Кулеба отметил, что Зеленский также упомянул о массовой российской паспортизации жителей ОРДЛО и передал мировым лидерам список из почти 450 украинцев, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях и в РФ.