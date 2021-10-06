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Видео: Babyn Yar Holocaust Memorial Center / YouTube

Официальная церемония почтения памяти жертв трагедии Бабьего Яра с участием президентов Украины, Израиля и Германии. Трансляция

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В Киеве сегодня состоится официальная церемония в честь погибших 80 лет назад в Бабьем Яру. Трансляцию проводит Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". В церемонии примут участие президенты Украины, Израиля и Германии – Владимир Зеленский, Франк-Вальтер Штайнмайер и Ицхак Герцог. Во время мероприятия откроют мемориальный объект "Кристаллическая стена плача" художницы Марины Абрамович. Государственный симфонический оркестр Германии выполнит 13-ю симфонию Дмитрия Шостаковича "Бабий Яр", написанную им в 1962 году на основе одноименной поэмы Евгения Евтушенко, выступят Гидон Кремер и солисты оркестра Кремерата Балтика (Германия, Литва, Эстония), виолончелист Миша Майский (Бельгия / Израиль) и трио Владимира Тарасова (США, Украина, Литва).

Теги: Германия, Израиль, Холокост, Франк-Вальтер Штайнмайер, Владимир Зеленский, трансляция, мемориал, Бабий Яр, трагедия, погибшие, церемония, Ицхак Герцог
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