Официальная церемония почтения памяти жертв трагедии Бабьего Яра с участием президентов Украины, Израиля и Германии. Трансляция

В Киеве сегодня состоится официальная церемония в честь погибших 80 лет назад в Бабьем Яру. Трансляцию проводит Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". В церемонии примут участие президенты Украины, Израиля и Германии – Владимир Зеленский, Франк-Вальтер Штайнмайер и Ицхак Герцог. Во время мероприятия откроют мемориальный объект "Кристаллическая стена плача" художницы Марины Абрамович. Государственный симфонический оркестр Германии выполнит 13-ю симфонию Дмитрия Шостаковича "Бабий Яр", написанную им в 1962 году на основе одноименной поэмы Евгения Евтушенко, выступят Гидон Кремер и солисты оркестра Кремерата Балтика (Германия, Литва, Эстония), виолончелист Миша Майский (Бельгия / Израиль) и трио Владимира Тарасова (США, Украина, Литва).
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