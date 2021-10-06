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Центр Холокоста назвал 159 имен солдат, которые убивали евреев в Бабьем Яру

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Гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр как место массовых расстрелов мирного населения
Гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр как место массовых расстрелов мирного населения
Фото: president.gov.ua

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" 6 октября назвал имена 159 нацистских солдат, которые во время Второй мировой войны убивали евреев в Бабьем Яру. Об этом сообщила пресс-служба центра в Facebook.

"В течение всего этого времени, несмотря на большое количество свидетельств, собранных после войны, преступники так и не были осуждены. Чтобы установить каждого, кто был причастен или принимал непосредственное участие в расстрелах, Мемориальный центр Холокоста создал научную рабочую группу. Мы начали сбор доказательств и свидетельств. И сейчас, к 80-й годовщине, представляем первую часть обширного исследования в отношении тех, кто убивал украинских евреев 29 и 30 сентября 1941 года", – отметили в релизе.

Исследователи выяснили, что среди тех, кто участвовал в расправе над киевлянами, были люди из Германии и других стран, находившихся под нацистским контролем.

"Им было от 20 до 60 лет. Некоторые были образованными, другие – нет. Среди них были инженеры и учителя, водители и продавцы. Некоторые были женаты. Подавляющее большинство после войны вернулось к нормальной жизни. Солдаты, которые совершили страшную расправу, дали показания в суде и были признаны невиновными, за исключением немногих командиров и рядовых", – уточнили в мемориальном центре. 

https://www.facebook.com/babynyar.memorial/posts/1318890038541962

Список опубликован на сайте центра Холокоста. Одним из солдат был чех Виктор Трилл, родившийся в 1905 году.

"В 1939 году его родной город был оккупирован вермахтом. Вскоре после этого он был приглашен на беседу в гестапо и начал работать на них. В 1941 году, в начале операции "Барбаросса", он был зачислен в зондеркоманду 4a, которой командовал [штандартенфюрер СС Пауль] Блобель. Это было подразделение айнзацгруппы С, которая действовала в Украине", – сообщил сайт меморильного центра.

Трилл принимал участие в расстрелах в Бабьем Яру. Ему приказали уничтожить десятки человек на дне урочища.

"Виктор Трилл был одним из тех, кого судили в Дармштадте в 1967–1968 годах за участие в массовых расстрелах в Бабьем Яру и других преступлениях, но он был оправдан, поскольку следователям не удалось доказать базовых мотивов его участия в убийствах", – отметили в пресс-службе.

Контекст:

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр "Бабий Яр". Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно неизвестно количество погибших в Бабьем Яру.

В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яру $100 млн, сообщало LB.ua.

22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году.

Теги: Украина, Холокост, оккупация, нацисты, Бабий Яр
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