Центр Холокоста назвал 159 имен солдат, которые убивали евреев в Бабьем Яру

"В течение всего этого времени, несмотря на большое количество свидетельств, собранных после войны, преступники так и не были осуждены. Чтобы установить каждого, кто был причастен или принимал непосредственное участие в расстрелах, Мемориальный центр Холокоста создал научную рабочую группу. Мы начали сбор доказательств и свидетельств. И сейчас, к 80-й годовщине, представляем первую часть обширного исследования в отношении тех, кто убивал украинских евреев 29 и 30 сентября 1941 года", – отметили в релизе.

Исследователи выяснили, что среди тех, кто участвовал в расправе над киевлянами, были люди из Германии и других стран, находившихся под нацистским контролем.

"Им было от 20 до 60 лет. Некоторые были образованными, другие – нет. Среди них были инженеры и учителя, водители и продавцы. Некоторые были женаты. Подавляющее большинство после войны вернулось к нормальной жизни. Солдаты, которые совершили страшную расправу, дали показания в суде и были признаны невиновными, за исключением немногих командиров и рядовых", – уточнили в мемориальном центре.

Список опубликован на сайте центра Холокоста. Одним из солдат был чех Виктор Трилл, родившийся в 1905 году.

"В 1939 году его родной город был оккупирован вермахтом. Вскоре после этого он был приглашен на беседу в гестапо и начал работать на них. В 1941 году, в начале операции "Барбаросса", он был зачислен в зондеркоманду 4a, которой командовал [штандартенфюрер СС Пауль] Блобель. Это было подразделение айнзацгруппы С, которая действовала в Украине", – сообщил сайт меморильного центра.

Трилл принимал участие в расстрелах в Бабьем Яру. Ему приказали уничтожить десятки человек на дне урочища.

"Виктор Трилл был одним из тех, кого судили в Дармштадте в 1967–1968 годах за участие в массовых расстрелах в Бабьем Яру и других преступлениях, но он был оправдан, поскольку следователям не удалось доказать базовых мотивов его участия в убийствах", – отметили в пресс-службе.