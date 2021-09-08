Символическая синагога в мемориальном центре "Бабий яр" вошла в шорт-лист архитектурной премии

На потолке синагоги изображена карта звездного неба, она воспроизводит положение звезд 29 сентября 1941 года Фото: babynyar.org

За победу она будет бороться в категории Cultural building. Победителей премии объявят в ноябре 2021 года. Далее 12 отобранных проектов из разных категорий будут соревноваться за звание архитектурного проекта года.

"Премию, которой отмечают лучшие мировые проекты, основал ведущий британский онлайн-журнал об архитектуре и дизайн Dezeen", – уточнили в сообщении.

В шорт-лист вошли три проекта в Китае – выставочный центр в городе Баошань, конференц-центр Yabuli в Харбине и зал бессмертия на кладбище Луншань в провинции Хэнань, а также учебный центр по экономике и сельскому хозяйству в городе Накхонратчасима в Таиланде. Объекты были отобраны из 24 зданий, вошедших в лонг-лист.

"Место для размышлений" в Бабьем Яру спроектировал швейцарский архитектор Мануэль Герц. К конструкторским и художественным работам привлекли украинских механиков, инженеров и художников.

"Синагога имеет вид книги, которая открывается и закрывается с помощью специальных механизмов. Стены украшены узорами и текстами молитв, которые повторяют традиционные росписи старинных синагог западной Украины – в Ходорове и Гвоздце – уничтоженных во время Второй мировой войны", – отметили в пресс-службе.

На потолке изображена карта звездного неба, она воспроизводит положение звезд 29 сентября 1941 года, первого дня массовых расстрелов в Бабьем Яру.

"Синагога изготовлена из столетней дубовой древесины, которую собирали из старых заброшенных сооружений по всей стране", – уточнили в мемориальном центре.