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КУЛЬТУРА

Символическая синагога в мемориальном центре "Бабий яр" вошла в шорт-лист архитектурной премии

На потолке синагоги изображена карта звездного неба, она воспроизводит положение звезд 29 сентября 1941 года
На потолке синагоги изображена карта звездного неба, она воспроизводит положение звезд 29 сентября 1941 года
Фото: babynyar.org

Символическая синагога "Место для размышлений", представленная Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр", вошла в шорт-лист премии в области архитектуры и дизайна Dezeen Awards. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба мемориального центра.

За победу она будет бороться в категории Cultural building. Победителей премии объявят в ноябре 2021 года. Далее 12 отобранных проектов из разных категорий будут соревноваться за звание архитектурного проекта года.

"Премию, которой отмечают лучшие мировые проекты, основал ведущий британский онлайн-журнал об архитектуре и дизайн Dezeen", – уточнили в сообщении.

В шорт-лист вошли три проекта в Китае – выставочный центр в городе Баошань, конференц-центр Yabuli в Харбине и зал бессмертия на кладбище Луншань в провинции Хэнань, а также учебный центр по экономике и сельскому хозяйству в городе Накхонратчасима в Таиланде. Объекты были отобраны из 24 зданий, вошедших в лонг-лист.

"Место для размышлений" в Бабьем Яру спроектировал швейцарский архитектор Мануэль Герц. К конструкторским и художественным работам привлекли украинских механиков, инженеров и художников.

"Синагога имеет вид книги, которая открывается и закрывается с помощью специальных механизмов. Стены украшены узорами и текстами молитв, которые повторяют традиционные росписи старинных синагог западной Украины – в Ходорове и Гвоздце – уничтоженных во время Второй мировой войны", – отметили в пресс-службе.

На потолке изображена карта звездного неба, она воспроизводит положение звезд 29 сентября 1941 года, первого дня массовых расстрелов в Бабьем Яру.

"Синагога изготовлена из столетней дубовой древесины, которую собирали из старых заброшенных сооружений по всей стране", – уточнили в мемориальном центре.

Контекст:

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр "Бабий Яр". Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно неизвестно количество погибших в Бабьем Яру.

В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яру $100 млн, сообщало LB.ua.

22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году.

Теги: Украина, Холокост, художник, дизайн, мемориал, архитектура, Бабий Яр, синагога
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