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В мемориальном центре "Бабий Яр" обеспокоены отсутствием упоминания о евреях на памятных монетах НБУ, посвященных 80-й годовщине трагедии

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НБУ выпустил памятную монету 27 сентября
НБУ выпустил памятную монету 27 сентября
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" 27 сентября опубликовал заявление в связи с введением Нацбанком в обращение монеты, посвященной 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

В центре отметили, что приветствуют шаги украинского государства, "направленные на достойное чествование памяти жертв Холокоста", и монеты "станут еще одним напоминанием о трагедии, которая никогда больше не должна повториться".

"Однако нас обеспокоила тенденция подавать трагедию Бабьего Яра как своего рода универсальную беду человечества, которая не имеет прямого отношения к Холокосту. Наличие на монетах универсальных символов, которые могут символизировать любую трагедию, [таких] как: пронизанное пулей сердце, антропоморфные фигуры, олицетворяющие расстрелянные семьи, концентрические круги, напоминающие мишени, – является своего рода попыткой рассказать историю Холокоста без упоминания о евреях", – говорится в сообщении.

В центре заявили, что "хотелось бы думать, что это чей-то недосмотр, а не сознательное действие".

"Поскольку не хотелось бы такое важное событие ставить в один ряд с советской политикой памяти, когда директивным способом из упоминаний о жертвах Бабьего Яра убрали евреев, заменив их аморфными "советскими гражданами", – говорится в заявлении.

Пресс-служба выразила надежду, что Национальный банк "не будет уподобляться советским пропагандистам, не станет затирать факты и делать анонимными жертв этого символа "Холокоста от пуль".

"Полное отсутствие упоминаний о евреях и еврейских символов на памятной монете – это то же самое, что Холокост без евреев или Голодомор без украинцев. Здесь не может быть никакой универсализации, обезличивания, денационализации, поскольку евреев во времена Холокоста убивали только за то, что они евреи. Мы действительно надеемся, что при чеканке этой монеты проявилось определенное непонимание проблемы, а не осознанная тенденция в направлении релятивизации Холокоста как трагедии еврейского народа", – заявили в мемориальном центре.

Контекст:

Национальный банк Украины 27 сентября ввел в обращение две памятные монеты "80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру". Монеты номиналом 5 грн и 10 грн посвящены памяти трагедии в урочище Бабий Яр в Киеве во время Второй мировой войны. На аверсе монет размещены малый государственный герб Украины и надпись "Бабий Яр 1941", в центре – пронзенное пулей сердце и топографическое изображение Бабьего Яра, напоминающее струи крови, на фоне концентрических кругов, напоминающих мишень. На реверсе монет изображены "антропоморфные фигуры, которые олицетворяют расстрелянные семьи", – отметили в НБУ.

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. Большую часть убитых составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, всего там было убито от 70 до 200 тыс. человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Холокост, НБУ, Нацбанк, монеты, Бабий Яр
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