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В школах Украины пройдет Национальный урок памяти к годовщине трагедии Бабьего Яра

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По результатам исследований почти половина украинцев не знает, где находится Бабий Яр
По результатам исследований почти половина украинцев не знает, где находится Бабий Яр
Фото: depositphotos.com

29 сентября в 15 тысячах школ Украины одновременно пройдет Национальный урок памяти к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Его проведет Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" совместно с Министерством образования и науки Украины, сообщили изданию "ГОРДОН" в пресс-службе Мемориального центра.

Урок для учащихся 5–11 классов призван выработать негативное отношение к дискриминации, пренебрежению к человеческому достоинству, посягательству на право на жизнь.

Урок будет проходить на базе онлайн-платформы "Червона точка пам’яті", разработанной Мемориальным центром. Все материалы подготовлены с учетом возраста и эмоциональной зрелости школьников. Стрим урока также проведут на сайте Министерства образования и науки и в соцсетях Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

По результатам исследований почти половина украинцев не знает, где находится Бабий Яр, отметила директор образовательных проектов Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Анна Мазарчук. Поэтому в центре поставили задачу создать новые модели преподавания истории Холокоста, изменить подход к изучению истории и сделать процесс интересным для школьников.

"Этот урок будет первым в истории, который возродит память о Холокосте. Благодаря авторской методике с использованием информационных технологий и элементов исследовательской практики учащиеся смогут лучше понять события из учебника и сделать свой вклад в восстановление правды", – заявила Мазарчук.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"
Иллюстрация предоставлена пресс-службой Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"

Онлайн-платформа "Червона точка пам’яті", на базе которой состоится урок, посвящена изучению истории Второй мировой войны и Холокоста и создана как помощник учителям истории. Платформа предлагает новую интерактивную методику преподавания школьного предмета.

В режиме реального времени учителя и школьники уже сейчас документируют локальную и региональную историю Второй мировой войны и Холокоста, а именно записывают воспоминания очевидцев, оцифровывают музейные экспонаты и артефакты из домашних архивов, ищут информацию о местных памятниках жертвам Холокоста. Все записанные свидетельства и оцифрованные достопримечательности добавляются на платформу и становятся красными точками на карте, которые складываются в общую единую историю. Главная цель проекта – сформировать такое общество, в котором невозможно повторение трагедии, подобной Холокосту.

Контекст:

Платформу "Червона точка пам’яті" запустили в сентябре. Министерство образования и науки Украины одобрило платформу и методические материалы для работы с образовательными проектами на ней.

В августе Министерство образования и науки Украины и Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" подписали меморандум о партнерстве, сообщалось на сайте мемориала. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере образования и науки. Одним из первых совместных шагов был запланирован Национальный урок памяти к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра для учеников украинских школ. Также предусмотрен ряд других просветительских мероприятий.

Теги: образование, Холокост, Министерство образования, мемориал, школьники, архив, документы, Бабий Яр, память, школа
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