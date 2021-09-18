"Интерактивный дневник" и аудиоспектакль. В Украине представили диджитал-проекты про Бабий Яр

Аудиопредставление "29/09" – это приложение, рассказывающее о судьбе людей, которые шли на смерть в Бабий Яр 29 сентября 1941 года Скриншот: Babyn Yar Holocaust Memorial Center / YouTube

Зыгарь отметил, что очень важно доносить историю современному поколению на понятном ему языке. Для этого нужно постоянно изобретать новые форматы, жанры, задействовать инновационные IT-технологии. Рассказывая об аудиоспектакле "29/09", он отметил, что проект по своей сути напоминает театр, но с применением дополненной реальности.

"Мы сделали спектакль сфокусированным не только на Бабьем Яре, а сфокусированным на одном дне – 29 сентября. Параллельно там возникают другие пространства, другие сюжетные линии. Мы слышим и узнаем, что происходит в Берлине, Нью-Йорке, в Стокгольме. Там у нас возникают и Чарли Чаплин, и Астрид Линдгрен, и Серж Лифарь, и люди в Киеве, которые не подозревают о том, что происходит в этом месте", – рассказал он.

Аудиопредставление "29/09" – это мобильное приложение, рассказывающее о судьбе людей, которые шли на смерть в Бабий Яр 29 сентября 1941 года. В нем можно услышать истории выживших и тех, кто погиб. Эти истории помещены в глобальный мировой контекст, реконструированный из новостных заметок и записей дневников со всего мира за этот день. Проект дополнен документальными снимками и визуальными образами с использованием технологий AR, которые появляются на экране смартфона. Приложение с аудиоспектаклем бесплатно, его можно скачать на телефон в App Store или Google Play.

"Интерактивный дневник" – это документально-художественный проект, основанный на реальных событиях, судьбах и поступках реальных людей. Пользователи идут от одного вопроса к другому, погружаясь в судьбы героев того времени. Эти вопросы углубляют историческое и психологическое понимание событий Бабьего Яра. Везде, где это возможно, были использованы фотографии реальных героев.

"Это проект, состоящий из вопросов и ответов. Первый тестовый вопрос сразу должен поставить человека в неловкое положение. Потому что вы должны сделать выбор, который не хотите делать. Это не политический выбор, это всегда жизненный выбор: помочь преследуемому или подумать о безопасности своей семьи. Для того, чтобы ты почувствовал, до какой степени фатальными или, наоборот, спасительными могут быть даже маленькие шаги, даже небольшие усилия. Вот об этом проект", – подчеркнул Зыгарь.