ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА

Центр Холокоста "Бабий Яр" и архив истории еврейского народа подписали меморандум о сотрудничестве

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В 1941 году гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр как место массовых расстрелов
В 1941 году гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр как место массовых расстрелов 
Фото: depositphotos.com

Мемориальный Центр Холокоста "Бабий Яр" и архив истории еврейского народа, находящийся в Иерусалиме, подписали меморандум о сотрудничестве, организации будут обмениваться документами и восстанавливать имена жертв Холокоста. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба центра.

Соглашение предусматривает обмен, работу над идентификацией документов об истории евреев в Украине в ХХ веке, их оцифровкой и обнародованием.

В ходе работы планируют восстановить максимальное количество имен жертв Холокоста, их родственные связи и истории, найти документы, благодаря которым можно получить новую информацию, а также расширить базы данных архивных источников.

"Мы очень рады установившемуся сотрудничеству с Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр". Архивы Украины всегда были в центре нашей работы в Восточной Европе, а в последнее время поворот Украины в сторону открытости архивных фондов создал уникальный климат, в котором происходят совершенно инновационные преобразования в нашей области", – сказала сотрудница Центрального архива истории еврейского народа Анастасия Глазанова.

Подписание меморандума позволит организациям усилить исследовательскую базу, заявила заместитель директора Мемориального центра Холокоста Анна Фурман.

"Мы очень ценим кооперацию, которая поможет нам в нашей работе. И стремимся объединять усилия в реализации других исследований и проектов, направленных на восстановление нашей общей истории", – отметила она.

Центральный архив истории еврейского народа был создан в Иерусалиме в 1939 году, это один из пяти крупнейших архивов Израиля. В нем хранятся архивы сотен еврейских общин, местных, национальных и международных еврейских организаций, личные архивы многих выдающихся людей.

Контекст:

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр "Бабий Яр". Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно неизвестно количество погибших в Бабьем Яру.

В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яре $100 млн, сообщало LB.ua.

22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году.

Теги: Украина, Холокост, Иерусалим, меморандум, мемориал, документы, Бабий Яр, сотрудничество
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Харэ еду отжимать, дай поесть бедолаге". Свитолина отобрала булочку у мужа – французского теннисиста Монфиса
"Харэ еду отжимать, дай поесть бедолаге". Свитолина отобрала булочку у мужа – французского теннисиста Монфиса
"Обалдеть, какие кубики", "Вот это форма". 46-летний Вакарчук с голым торсом удивил поклонниц накачанным прессом
"Обалдеть, какие кубики", "Вот это форма". 46-летний Вакарчук с голым торсом удивил поклонниц накачанным прессом
"Эх, Меладзе везунчик, с такой красотой просыпаться!" Брежнева показала фото в лифчике
"Эх, Меладзе везунчик, с такой красотой просыпаться!" Брежнева показала фото в лифчике
"Люблю тебя, мой герой". Навроцкая призвала голосовать за ее возлюбленного в "Танцах со звездами"
"Люблю тебя, мой герой". Навроцкая призвала голосовать за ее возлюбленного в "Танцах со звездами"
  Чурчхела. Простой рецепт грузинского десерта из орехов и виноградного сока
  Чурчхела. Простой рецепт грузинского десерта из орехов и виноградного сока
Пять лучших сериалов Netflix, которые понравятся всем без исключения
Пять лучших сериалов Netflix, которые понравятся всем без исключения
"Не я слишком высокий – это все вокруг меня слишком маленькое". Владимир Кличко не поместился, лежа на диване. Фото
"Не я слишком высокий – это все вокруг меня слишком маленькое". Владимир Кличко не поместился, лежа на диване. Фото
Участник "Танцев со звездами" Войтенко: Я люблю жену, но любовь не бывает идеальной
Участник "Танцев со звездами" Войтенко: Я люблю жену, но любовь не бывает идеальной
  14 сентября: первый международный матч "Динамо", юбилей футболиста Владимира Мунтяна, смерть Патрика Суэйзи
  14 сентября: первый международный матч "Динамо", юбилей футболиста Владимира Мунтяна, смерть Патрика Суэйзи
"Смелое заявление". Дочь Мадонны дебютировала на Met Gala 2021 с небритыми подмышками
"Смелое заявление". Дочь Мадонны дебютировала на Met Gala 2021 с небритыми подмышками
  "Я была не святой на Мальдивах". Белодед рассказала, чем занималась в отпуске после победы на Олимпиаде в Токио
  "Я была не святой на Мальдивах". Белодед рассказала, чем занималась в отпуске после победы на Олимпиаде в Токио
14 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
14 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Назван гонорар Тины Кароль за концерт в Мелитополе на День города
Назван гонорар Тины Кароль за концерт в Мелитополе на День города
"Увы, до Монако не дотягивает!" Maruv засветила голые ноги во время прогулки по Княжеству Монако
"Увы, до Монако не дотягивает!" Maruv засветила голые ноги во время прогулки по Княжеству Монако
  "Сразу обрезание делать и выгонять". Мать Наташи Королевой спустя год прокомментировала измену Тарзана
  "Сразу обрезание делать и выгонять". Мать Наташи Королевой спустя год прокомментировала измену Тарзана
Цибульская призналась, кого из украинских коллег внесла в своих соцсетях в черный список
Цибульская призналась, кого из украинских коллег внесла в своих соцсетях в черный список
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой
"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой
"Розовый к лицу! Или к яйцу". 44-летний актер Алексей Панин позировал в женских кружевных трусах
"Розовый к лицу! Или к яйцу". 44-летний актер Алексей Панин позировал в женских кружевных трусах
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки рассказала, на каком языке общается с дочкой
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки рассказала, на каком языке общается с дочкой
"Не повторяйте в домашних условиях!" Асмус засветила грудь и пожаловалась, что всю ночь выдирала себе ресницы
"Не повторяйте в домашних условиях!" Асмус засветила грудь и пожаловалась, что всю ночь выдирала себе ресницы
"Вы прекрасны", "Боже мой". Зеленские поцеловались на публичном мероприятии
"Вы прекрасны", "Боже мой". Зеленские поцеловались на публичном мероприятии
"Ва-а-ай, какая красивая", "Влюблен в эти ножки". Ксения Мишина показала фигуру в купальнике
"Ва-а-ай, какая красивая", "Влюблен в эти ножки". Ксения Мишина показала фигуру в купальнике
"Моя беременность стала конфеткой". Мендель считает, что ее используют в информационной войне против Украины
"Моя беременность стала конфеткой". Мендель считает, что ее используют в информационной войне против Украины
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS