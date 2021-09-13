Спикер Кнессета вручил медаль последнему свидетелю массовых расстрелов в Бабьем Яре

Во время заседания, посвященного 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра, Леви отметил, что был тронут историей Сидько. Ему было шесть лет, когда гитлеровские войска убили мать, брата и сестру.

"Я отдаю дань героизму Михаила и благодарен за то, мне выпала честь вручить ему медаль признания от имени Кнессета, от имени израильской демократии. Память о его семье, а также обо всех жертвах Бабьего Яра и Холокоста будет сохранена навсегда. История Михаила переплетается с историей государства Израиль, которое возникло из пепла после Холокоста, чтобы остановить пролитие еврейской крови и построить дом для еврейского народа на земле предков", – сказал спикер.

Глава наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский пообещал Сидько, что имена его матери, брата и сестры будут упомянуты на церемонии, посвященной 80-й годовщине трагедии. Мероприятие пройдет 6 октября в Киеве.

"Существовали два метода истребления евреев: хладнокровное убийство с применением пуль и захоронение в братских могилах по всей Восточной Европе, символом которого является Бабий Яр; и массовое систематическое истребление с использованием газа в лагерях, созданных в оккупированной нацистами Польше. Чтобы глубже понять всю историю убийства евреев, я призываю израильское правительство и всех, кто посетил Польшу, также посетить Бабий Яр", – сказал Щаранский.