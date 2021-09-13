Спикер Кнессета вручил медаль последнему свидетелю массовых расстрелов в Бабьем Яре

Во время заседания, посвященного 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра, Леви отметил, что был тронут историей Сидько. Ему было шесть лет, когда гитлеровские войска убили мать, брата и сестру.
"Я отдаю дань героизму Михаила и благодарен за то, мне выпала честь вручить ему медаль признания от имени Кнессета, от имени израильской демократии. Память о его семье, а также обо всех жертвах Бабьего Яра и Холокоста будет сохранена навсегда. История Михаила переплетается с историей государства Израиль, которое возникло из пепла после Холокоста, чтобы остановить пролитие еврейской крови и построить дом для еврейского народа на земле предков", – сказал спикер.
Глава наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский пообещал Сидько, что имена его матери, брата и сестры будут упомянуты на церемонии, посвященной 80-й годовщине трагедии. Мероприятие пройдет 6 октября в Киеве.
"Существовали два метода истребления евреев: хладнокровное убийство с применением пуль и захоронение в братских могилах по всей Восточной Европе, символом которого является Бабий Яр; и массовое систематическое истребление с использованием газа в лагерях, созданных в оккупированной нацистами Польше. Чтобы глубже понять всю историю убийства евреев, я призываю израильское правительство и всех, кто посетил Польшу, также посетить Бабий Яр", – сказал Щаранский.
Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.
Впоследствии был создан Мемориальный центр "Бабий Яр". Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно неизвестно количество погибших в Бабьем Яру.
В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яре $100 млн, сообщало LB.ua.
22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году.