Фильм о Бабьем Яре Лозницы номинировали на европейский "Оскар"

Фильм Лозницы был признан лучшим в категории документальных картин на Каннском кинофестивале Фото: EPA

Среди отобранных фильмов документальная лента украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст". Она поборется за победу с документальными фильмами "Все включено" Волкана Усе, "Горбачев. Рай" Виталия Манского и другими.

"Бабий Яр. Контекст" снят нидерландской компанией ATOMS&VOID по заказу Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Лента основана на архивных материалах и рассказывает о событиях, которые привели к убийству 33 771 еврея в оккупированном нацистами Киеве 29–30 сентября 1941 года, а также о последствиях этой трагедии. Продолжительность фильма – 120 минут", – отмечается в сообщении.

Шорт-лист номинантов объявят 9 ноября на кинофестивале в Севилье. Его сформирует коллегия из более чем 4 тыс. членов академии. Победителей объявят в Берлине 11 декабря.