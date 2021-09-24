Нацбанк Украины введет в оборот две монеты, посвященные 80-летию трагедии в Бабьем Яру

Монеты номиналом 5 грн и 10 грн посвященны памяти трагедии в урочище Бабий Яр в Киеве во время Второй мировой войны.

На аверсе монет размещен малый государственный герб Украины, надпись "Бабий Яр 1941", в центре – пронзенное пулей сердце и топографическое изображение Бабьего Яра, напоминающее струи крови, на фоне концентрических кругов, напоминающих мишень.

На реверсе монет изображены "антропоморфные фигуры, которые олицетворяют расстрелянные семьи", отметили в НБУ.

Монета номиналом 10 грн из серебра выпущена тиражом три тысячи штук. Монета номиналом 5 грн из нейзильбера – тиражом 40 тыс. штук. Монета номиналом 5 грн будет доступна в сувенирной упаковке.

Инфографика: bank.gov.ua