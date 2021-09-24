Нацбанк Украины введет в оборот две монеты, посвященные 80-летию трагедии в Бабьем Яру

Монеты номиналом 5 грн и 10 грн посвященны памяти трагедии в урочище Бабий Яр в Киеве во время Второй мировой войны.
На аверсе монет размещен малый государственный герб Украины, надпись "Бабий Яр 1941", в центре – пронзенное пулей сердце и топографическое изображение Бабьего Яра, напоминающее струи крови, на фоне концентрических кругов, напоминающих мишень.
На реверсе монет изображены "антропоморфные фигуры, которые олицетворяют расстрелянные семьи", отметили в НБУ.
Монета номиналом 10 грн из серебра выпущена тиражом три тысячи штук. Монета номиналом 5 грн из нейзильбера – тиражом 40 тыс. штук. Монета номиналом 5 грн будет доступна в сувенирной упаковке.
Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. Большую часть убитых составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, всего там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.
Впоследствии был создан Мемориальный центр "Бабий Яр". Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно не известно количество погибших в Бабьем Яру.