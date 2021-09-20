Штайнмайер посетит Украину по приглашению Зеленского

Штайнмайер с супругой Эльке Бюденбендер посетят Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

Они примут участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. После этого Штайнмайер проведет ряд встреч в Украине. Других деталей не сообщают.

Зеленский и Штайнмайер встречались 12 июля в Берлине, они говорили о войне на Донбассе, стремлении Украины вступить в Евросоюз и НАТО и "о путях реализации этой цели".