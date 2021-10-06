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В Украину прибыл президент Германии, в Киеве он встретится с президентами двух стран

Штайнмайер примет участие в мероприятиях, посвященных Бабьему Яру
Штайнмайер примет участие в мероприятиях, посвященных Бабьему Яру
Фото: ЕРА

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Украину с официальным визитом, проинформировало 6 октября в Facebook посольство ФРГ в Киеве.

"Штайнмайер прибыл в Киев. Сегодня он посетит Корюковку, чтобы почтить память жертв трагедии 1943 года. Далее запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Израиля Ицхаком Герцогом, а также посещение Бабьего Яра", – говорится в сообщении.

Контекст:

В сентябре канцелярия немецкого президента сообщала, что Штайнмайер с супругой Эльке Бюденбендер посетят Киев по приглашению Зеленского и примут участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Зеленский и Штайнмайер встречались 12 июля в Берлине, они говорили о войне на Донбассе, стремлении Украины вступить в Евросоюз и НАТО и "о путях реализации этой цели".

Герцог находится в Украине с 5 октября, его визит продлится до 7 октября. Он уже провел переговоры с Зеленским в узком и расширенном форматах. Планируется, что президент Израиля выступит перед Верховной Радой и встретится с представителями украинской еврейской общины.

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. Большую часть убитых составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, всего там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Последний раз Зеленский и Штайнмайер встречались 12 июля в Берлине, они говорили о войне на Донбассе, стремлении Украины вступить в Евросоюз и НАТО и "о путях реализации этой цели".

Теги: Киев, Германия, Израиль, посольство, Франк-Вальтер Штайнмайер, президент, Бабий Яр, визит, Ицхак Герцог
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