В Украину прибыл президент Израиля

Герцог и Зеленский встречаются в узком кругу, потом пройдут переговоры в расширенном формате Фото: president.gov.ua

"Я только что прилетел в Киев для начала государственного визита. Еврейский народ имеет здесь славное прошлое, но также тяжелую и мучительную историю. Завтра я приму участие в важной церемонии открытия Центра памяти жертв Холокоста в Киеве, посвященной 80-летию массового убийства в Бабьем Яру", – написал президент.

Как сообщается на сайте Офиса президента Украины, глава государства Владимир Зеленский уже встретился с Герцогом.

Во дворе у Мариинского дворца военный оркестр исполнил государственные гимны Израиля и Украины. Президенты обошли строй почетного караула. Состоялось представление официальных делегаций двух стран.

После официальной церемонии Зеленский и Герцог начали встречу в узком кругу. Затем состоятся переговоры в расширенном формате.

Фото: president.gov.ua

Визит Герцога в Украину продлится с 5-го по 7 октября. Планируется, что президент Израиля выступит перед Верховной Радой и встретится с представителями украинской еврейской общины.

Это первый государственный визит Герцога с начала его президентства.



