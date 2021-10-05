В Украину прибыл президент Израиля

"Я только что прилетел в Киев для начала государственного визита. Еврейский народ имеет здесь славное прошлое, но также тяжелую и мучительную историю. Завтра я приму участие в важной церемонии открытия Центра памяти жертв Холокоста в Киеве, посвященной 80-летию массового убийства в Бабьем Яру", – написал президент.
* * * * * * * * . * * * * * * , * * * * * . * * * * * * * * * , * 80 * * * * . pic.twitter.com/8BFBQFHUxD— * * Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) October 5, 2021
Как сообщается на сайте Офиса президента Украины, глава государства Владимир Зеленский уже встретился с Герцогом.
Во дворе у Мариинского дворца военный оркестр исполнил государственные гимны Израиля и Украины. Президенты обошли строй почетного караула. Состоялось представление официальных делегаций двух стран.
После официальной церемонии Зеленский и Герцог начали встречу в узком кругу. Затем состоятся переговоры в расширенном формате.
Визит Герцога в Украину продлится с 5-го по 7 октября. Планируется, что президент Израиля выступит перед Верховной Радой и встретится с представителями украинской еврейской общины.
Это первый государственный визит Герцога с начала его президентства.
Герцог – сын шестого президента Израиля Хаима Герцога (1983–1993 годы) и внук главного раввина страны Ицхака Галеви Герцога. Имеет первую академическую степень по юриспруденции. Он победил на выборах 2 июня, набрав в Кнессете 87 из 120 голосов. На посту президента Герцог сменил Реувена Ривлина, срок полномочий которого истек 9 июля.
Зеленский приглашал Герцога в Украину в июле.
Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. Большую часть убитых составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, всего там было убито от 70 до 200 тыс. человек.