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Советская политика памяти отрицала, что евреи были отдельной категорией национал-социалистического насилия – историк

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Историк Андрей Усач: После войны именно еврейство в CCCР воспринималось как враждебное
Историк Андрей Усач: После войны именно еврейство в CCCР воспринималось как враждебное
Фото: Андрій Усач / Facebook

Советская политика памяти отрицала, что евреи были отдельной категорией национал-социалистического насилия, потому что в советском дискурсе шла речь только о советском народе как о жертве. Такое мнение в комментарии "Радіо Свобода" высказал львовский историк Андрей Усач.

"То, что нацисты истребляли отдельные категории людей, такие как евреи, цыгане, больные с психическими расстройствами, не укладывалось в советскую схему, а потому замалчивалось", – пояснил он. 

В материале "Радіо Свобода" идет речь о расстрелах евреев в украинских городах во время Второй мировой войны, в частности в городе Липовец Винницкой области, куда войска нацистской Германии вошли в июле 1941 года. В этом городе были расстреляны и похоронены в ярах порядка тысячи евреев. Как говорится в материале, таких мест массовых расстрелов в Украине – около 2 тыс. 

В Липовце после войны, в 1950–1960-х годах, были установлены памятные знаки на местах массовых расстрелов. На них было указано, что там похоронены "советские люди". 

Как говорит Усач, даже такой формулировки добиться было нелегко. 

"После войны именно еврейство воспринималось как враждебное. Сначала, еще при Сталине, из-за "дела врачей", а затем из-за ухудшения отношений с Израилем", – пояснил историк. 

Усач рассказал, что в этом регионе евреи жили с ХVІІ века. 

"Они занимали ниши в традиционной экономике города – были сапожниками, парикмахерами или фотографами. И когда их убили нацисты, в городке могло не остаться ни одного фотографа, например", – добавил он. 

Контекст:

Сегодня – День памяти трагедии Бабьего Яра. Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. Большую часть убитых составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, всего там было убито от 70 до 200 тыс. человек.

Жертвами Холокоста традиционно считаются 6 млн евреев Европы, это число закреплено в приговорах Нюрнбергского трибунала. Однако полного поименного списка жертв не существует.

Теги: Украина, Холокост, Винницкая область, история, евреи, нацисты, Бабий Яр
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