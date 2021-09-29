Советская политика памяти отрицала, что евреи были отдельной категорией национал-социалистического насилия – историк

Историк Андрей Усач: После войны именно еврейство в CCCР воспринималось как враждебное Фото: Андрій Усач / Facebook

"То, что нацисты истребляли отдельные категории людей, такие как евреи, цыгане, больные с психическими расстройствами, не укладывалось в советскую схему, а потому замалчивалось", – пояснил он.

В материале "Радіо Свобода" идет речь о расстрелах евреев в украинских городах во время Второй мировой войны, в частности в городе Липовец Винницкой области, куда войска нацистской Германии вошли в июле 1941 года. В этом городе были расстреляны и похоронены в ярах порядка тысячи евреев. Как говорится в материале, таких мест массовых расстрелов в Украине – около 2 тыс.

В Липовце после войны, в 1950–1960-х годах, были установлены памятные знаки на местах массовых расстрелов. На них было указано, что там похоронены "советские люди".

Как говорит Усач, даже такой формулировки добиться было нелегко.

"После войны именно еврейство воспринималось как враждебное. Сначала, еще при Сталине, из-за "дела врачей", а затем из-за ухудшения отношений с Израилем", – пояснил историк.

Усач рассказал, что в этом регионе евреи жили с ХVІІ века.

"Они занимали ниши в традиционной экономике города – были сапожниками, парикмахерами или фотографами. И когда их убили нацисты, в городке могло не остаться ни одного фотографа, например", – добавил он.