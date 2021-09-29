Костенко, Евтушенко, Драч. В Киеве представят антологию стихов о Бабьем Яре к 80-й годовщине трагедии

В антологию вошли 133 стихотворения 95 авторов, написанные от 1940-х годов до наших дней Фото: depositphotos.com

В антологию вошли 133 стихотворения 95 авторов, в том числе произведения Лины Костенко, Евгения Евтушенко, Владимира Сосюры, Ивана Драча, Дмитра Павлычко, Юрия Каплана.

В центре отмечают, что, несмотря на то, что тема Бабьего Яра была табуированной в СССР, к ней обращались многие поэты. В антологии опубликованы первые стихотворные упоминания о трагедии, написанные еще в 1940-х годах, произведения 1950-1980-х годов, а также стихи и поэмы времен независимости, когда тема "Холокоста от пуль" оказалась в фокусе общества.

"Книга проиллюстрирована фотографиями и факсимиле архивных документов и представляет собой своеобразный сейсмограф времени, навсегда замкнутый в этом трагическом месте", – говорится в сообщении.

Антологию представят ее составители: писатель, историк и географ Павел Полян и поэт, культуролог, издатель и общественный деятель Дмитрий Бураго.

Антология выходит в двух томах. Первый – это сборник стихов, второй состоит из послесловия и эссе-комментариев о Бабьем Яре.

Также в программе презентации – исполнение музыкальных произведений, которые иллюстрируют жизнь еврейского народа и посвящены трагедии Бабьего Яра.