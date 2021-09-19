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ДЕНЬГИ

Киевлянам, которые спасали евреев во время Холокоста, выплатят по 7,5 тыс. грн

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34 жителя столицы получат материальную помощь
34 жителя столицы получат материальную помощь
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Власти Киева по случаю 80-й годовщины расстрела в урочище Бабий Яр выплатят единоразовую материальную помощь праведникам Украины и праведникам Бабьего Яра. Об этом 17 сентября сообщила заместитель главы Киевской городской государственной администрации Марина Хонда, написала пресс-служба мэрии.

34 человека получат выплаты в размере 7500 грн. Среди них есть внутренне перемещенные лица, которые живут и находятся на учете в Киеве.

Материальную помощь переведут на текущие счета в банках для выплаты пенсий и на счета, открытые в банке, который является участником проекта "Карта киевлянина". Льготники, получающие выплаты через "Укрпочту", получат деньги в почтовых отделениях вместе с пенсией.

"Люди, которые спасали евреев в те страшные времена, рисковали абсолютно всем. Но даже несмотря на все возможные последствия, они все равно спасали чужие жизни. Бабий Яр – это ужасный урок. И этот урок должны усвоить не только мы, но и все человечество. А подвиги праведников стоят уважения и вечной памяти", – сказала Хонда.

Контекст:

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. Большую часть убитых составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, всего там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр "Бабий Яр". Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно не известно количество погибших в Бабьем Яру.

В результате Холокоста, массового уничтожения евреев нацистами, в 30–40-х годах прошлого года в Европе погибло около 6 млн человек – почти треть от общего числа евреев в мире накануне Второй мировой войны. В Украине жертвами Холокоста стали около 500 тыс. евреев.

По информации "Яд ва-Шем", звание праведника народов мира в Украине присвоено 2659 лицам.

Президент Владимир Зеленский 14 мая 2021 года подписал указ об основании пожизненных государственных стипендий для граждан Украины, которые спасали евреев на территории Украины во время Холокоста в годы Второй мировой войны.

Теги: Киев, Украина, Холокост, помощь, жертвы, нацисты, выплаты, Бабий Яр
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