Киевлянам, которые спасали евреев во время Холокоста, выплатят по 7,5 тыс. грн

34 человека получат выплаты в размере 7500 грн. Среди них есть внутренне перемещенные лица, которые живут и находятся на учете в Киеве.

Материальную помощь переведут на текущие счета в банках для выплаты пенсий и на счета, открытые в банке, который является участником проекта "Карта киевлянина". Льготники, получающие выплаты через "Укрпочту", получат деньги в почтовых отделениях вместе с пенсией.

"Люди, которые спасали евреев в те страшные времена, рисковали абсолютно всем. Но даже несмотря на все возможные последствия, они все равно спасали чужие жизни. Бабий Яр – это ужасный урок. И этот урок должны усвоить не только мы, но и все человечество. А подвиги праведников стоят уважения и вечной памяти", – сказала Хонда.