"Два слова, как два коротких выстрела". Зеленский почтил память жертв трагедии Бабьего Яра

Зеленский отметил, что среди погибших во время Холокоста полтора миллиона человек были из Украины Фото: president.gov.ua

"Бабий Яр. Два коротких слова, которые звучат, как два коротких выстрела, но несут в себе долгие и ужасные воспоминания для нескольких поколений. Ведь они знают и помнят, что выстрелов в Бабьем Яру, к сожалению, прозвучало не два, а в сотни, тысячи, в десятки тысяч раз больше", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что сегодня во всех украинских школах состоится национальный урок, посвященный 80-й годовщине трагедии.

Президент отметил, что, кроме евреев, в Бабьем Яру погибли украинцы и цыгане, военнопленные и пациенты психиатрической больницы.

"В целом жертвами Холокоста в Европе стали не менее шести миллионов евреев. И полтора миллиона из них, то есть каждый четвертый убитый, были из Украины", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, будущим поколениям необходимо знать страшные цифры преступлений нацизма, чтобы в истории человечества не повторились эти события.

"Трагедия Бабьего Яра, которая произошла в Украине 80 лет назад, никогда не должна повториться. Ни в Украине. Ни в других уголках Европы. Нигде в мире", – сказал президент.