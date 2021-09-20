В Амстердаме открыли Национальный мемориал в память о жертвах Холокоста

Мемориал содержит имена, даты рождения и возраст смерти 102 163 голландских жертв Холокоста, включая евреев, синти и ромов.
Памятник расположен в бывшем еврейском квартале и был спроектирован польско-еврейско-американским архитектором Даниэлем Либескиндом. Финансирование памятника обошлось в €15 млн.
Как отмечает Wallpaper, монумент представляет собой лабиринт из кирпичных стен. Если смотреть на них сверху, то они образуют надпись "В память", выполненную на иврите.
Мэр Амстердама Фемке Халсема на открытии мемориала заявил, что Амстердам "потерпел поражение" в защите и обращении с еврейским населением. По его словам, в начале оккупации в Нидерландах проживало 140 тыс. евреев, 80 тыс. из них жили в Амстердаме. Только 15 тыс. пережили Холокост.
В результате Холокоста, массового уничтожения евреев нацистами, в 30–40-х годах прошлого года в Европе погибло около 6 млн человек – почти треть от общего числа евреев в мире накануне Второй мировой войны. В Украине жертвами Холокоста стали около 500 тыс. евреев.