В Амстердаме открыли Национальный мемориал в память о жертвах Холокоста

Мемориал содержит имена, даты рождения и возраст смерти 102 163 голландских жертв Холокоста, включая евреев, синти и ромов.

Памятник расположен в бывшем еврейском квартале и был спроектирован польско-еврейско-американским архитектором Даниэлем Либескиндом. Финансирование памятника обошлось в €15 млн.

Как отмечает Wallpaper, монумент представляет собой лабиринт из кирпичных стен. Если смотреть на них сверху, то они образуют надпись "В память", выполненную на иврите.

Фото: EPA

Мэр Амстердама Фемке Халсема на открытии мемориала заявил, что Амстердам "потерпел поражение" в защите и обращении с еврейским населением. По его словам, в начале оккупации в Нидерландах проживало 140 тыс. евреев, 80 тыс. из них жили в Амстердаме. Только 15 тыс. пережили Холокост.