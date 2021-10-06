ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Разумкова отстранили и запланировали отставку, "Укрэксимбанк" попал в скандал с журналистами, в Украину приехал президент Израиля. Главное за день

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Через два дня в Раде будут голосовать за отзыв Разумкова с поста спикера
Через два дня в Раде будут голосовать за отзыв Разумкова с поста спикера
Фото: rada.gov.ua

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий вторника, 5 октября.

Разумкова отстранили от заседаний и назначили день голосования за отставку

Верховная Рада Украины "за грубое нарушение регламента" отстранила спикера парламента Дмитрия Разумкова от ведения заседаний на два пленарных дня.

Рада также внесла в повестку сессии вопрос отзыва Разумкова с поста спикера. Голосование назначили на 7 октября, накануне дня рождения Разумкова. 

Решение об отстранении поддержали 240 нардепов, 95 проголосовали против, за внесение в повестку вопроса об отставке – 246 нардепов, 86 – против.

Оппозиционные фракции, в свою очередь, дважды инициировали отстранение от заседаний первого заместителя спикера Руслана Стефанчука, но голосов для этого не нашлось.

Разумков заявил, что в случае отставки намерен создать собственную команду.

Глава правления "Укрэксимбанка" велел охране отобрать у журналистов технику во время интервью

Журналисты программы "Схемы" заявили, что 4 октября на них напали в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с Мецгером в его кабинете. По словам журналистов, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований "Схем". Мецгер приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Сотрудники банка силой забрали у оператора "Схем" Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы "Схемы" во время интервью.

В "Укрэксимбанке" заявили, что журналисты "Схем" задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка "была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью" и "дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи". В "Схемах" отметили, что в этом комментарии нет ни слова о нападении и договоренность об интервью никак не подходит под формат off the record.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что считает недопустимым конфликт государственного банка с журналистамиПосольство США выразило обеспокоенность в связи с нападением на журналистов. 

5 октября в "Схемах" восстановили и опубликовали удаленное с камер видео конфликта.

В Украине рекордное количество смертей от коронавируса с весны

За сутки 4 октября в Украине зафиксировали 9,8 тыс. новых случаев COVID-19 и 317 смертей от коронавируса – это максимальное число летальных случаев из-за болезни с 15 мая.

Восемь областей Украины соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности, сообщили в Минздраве. Пик заболеваемости COVID-19 в стране СНБО ожидает в конце октября.

В Украине было вынесено первое решение по делу о подделке COVID-сертификата – медику назначили штраф в 34 тыс. грн и лишили права заниматься врачебной деятельностью сроком на один год. В Министерстве цифровой трансформации Украины исключили возможность массового внесения ложных сведений о вакцинации в электронную систему здравоохранения. 

В Украину прибыл с визитом президент Израиля

Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл в Украину с визитом, который продлится с 5-го по 7 октября. Это первый государственный визит Герцога с начала его президентства.

Президент Владимир Зеленский встретился с Герцогом, поблагодарил его за принципиальную поддержку Израилем суверенитета Украины, а также заявил, что лично гарантирует защиту инвестиций из Израиля.

Президент Израиля пригласил украинского коллегу в гости по случаю 30-летия установления отношений между государствами.

Цена на газ в Европе опять обновила исторический максимум

Биржевая цена газ в Европе 5 октября установила новый рекорд, превысив $1400 за 1 тыс. м³

Нобелевскую премию по физике 2021 года получили ученые, моделировавшие климат Земли

Нобелевскими лауреатами по физике в этом году стали трое ученых. Премию разделили на две части. Одна ее половина была присуждена совместно Сюкуро Манабе из США и Клаусу Хассельманну из Германии за физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное прогнозирование глобального потепления.

Вторую половину премии получил итальянец Джорджио Паризи за открытие взаимодействия беспорядка и флуктуаций в физических системах от атомных до планетарных масштабов.

Теги: Верховная Рада, Израиль, газ, эпидемия, нападение, отставка, Владимир Зеленский, журналисты, Укрэксимбанк, голосование, Минздрав, Схемы, Сергей Марченко, Дмитрий Разумков, спикер, цена на газ, коронавирус, Ицхак Герцог, COVID-сертификат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мой кайф – исполнить мечту супруги". Кошевой рассказал, какой недвижимостью владеет в Украине
  "Мой кайф – исполнить мечту супруги". Кошевой рассказал, какой недвижимостью владеет в Украине
"Какая роковая женщина". Мейхер крупным планом показала декольте
"Какая роковая женщина". Мейхер крупным планом показала декольте
Экс-возлюбленный Тины Кароль Туриченко сделал предложение своей девушке
Экс-возлюбленный Тины Кароль Туриченко сделал предложение своей девушке
"Мне страшно тебя отпускать". Лидия Таран назвала себя злой мамой и показала, как росла ее 14-летняя дочь
"Мне страшно тебя отпускать". Лидия Таран назвала себя злой мамой и показала, как росла ее 14-летняя дочь
"Просто шикарно". 58-летняя Деми Мур пришла на модный показ в наряде с прозрачным декольте без бюстгальтера
"Просто шикарно". 58-летняя Деми Мур пришла на модный показ в наряде с прозрачным декольте без бюстгальтера
  "Возмутительный маркетинг". Givenchy спровоцировал скандал из-за украшений на шее моделей в виде петли
  "Возмутительный маркетинг". Givenchy спровоцировал скандал из-за украшений на шее моделей в виде петли
"Все на протестах". Loboda рассказала о воспитании старшей дочери, а также общении с ее отцом
"Все на протестах". Loboda рассказала о воспитании старшей дочери, а также общении с ее отцом
"Безумие красоты природы и девушки в искрящейся воде у скал". Матвиенко показала свое купание на Мадейре
"Безумие красоты природы и девушки в искрящейся воде у скал". Матвиенко показала свое купание на Мадейре
"Была очень сложная прошлая неделя". Джамала сообщила, что ее отца прооперировали
"Была очень сложная прошлая неделя". Джамала сообщила, что ее отца прооперировали
  Кошевой рассказал, чем намерен заняться после ухода из студии "Квартал 95"
  Кошевой рассказал, чем намерен заняться после ухода из студии "Квартал 95"
"Ни фига себе она крутая", "Тина из пластилина". Тина Кароль показала растяжку
"Ни фига себе она крутая", "Тина из пластилина". Тина Кароль показала растяжку
"Попа самая шикарная". Мендель снялась топлес, засветив цветное тату
"Попа самая шикарная". Мендель снялась топлес, засветив цветное тату
"Сексуальная леди", "Безумно красиво". Ефросинина показала фигуру в соблазнительном образе
"Сексуальная леди", "Безумно красиво". Ефросинина показала фигуру в соблазнительном образе
Полезные конфеты из бананов. Рецепт от участника реалити-шоу "Адская кухня"
Полезные конфеты из бананов. Рецепт от участника реалити-шоу "Адская кухня"
Спирс планирует выйти замуж за 27-летнего фитнес-тренера до своего 40-летия – СМИ
Спирс планирует выйти замуж за 27-летнего фитнес-тренера до своего 40-летия – СМИ
"Тина, где лифчик?", "Красотка". Тина Кароль засветила формы в прозрачном платье
"Тина, где лифчик?", "Красотка". Тина Кароль засветила формы в прозрачном платье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
"Сексапильно". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой
"Сексапильно". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой
"Так миленько сказал: "Мамусь", "Вымоленный". Пугачева показала, как общается с сыном
"Так миленько сказал: "Мамусь", "Вымоленный". Пугачева показала, как общается с сыном
"Крутой орех". Дорофеева снялась на прогулке в мини-шортах
"Крутой орех". Дорофеева снялась на прогулке в мини-шортах
"Ого! Огонь! Жги, детка". Звезда "Женского квартала" Оруджова снялась с голой грудью
"Ого! Огонь! Жги, детка". Звезда "Женского квартала" Оруджова снялась с голой грудью
"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой
"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
"Дикий секс с мужем". Седокова с бокалом между ног рассказала о своем идеальном дне
"Дикий секс с мужем". Седокова с бокалом между ног рассказала о своем идеальном дне
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS