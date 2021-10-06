Разумкова отстранили и запланировали отставку, "Укрэксимбанк" попал в скандал с журналистами, в Украину приехал президент Израиля. Главное за день

Через два дня в Раде будут голосовать за отзыв Разумкова с поста спикера Фото: rada.gov.ua

Разумкова отстранили от заседаний и назначили день голосования за отставку

Верховная Рада Украины "за грубое нарушение регламента" отстранила спикера парламента Дмитрия Разумкова от ведения заседаний на два пленарных дня.

Рада также внесла в повестку сессии вопрос отзыва Разумкова с поста спикера. Голосование назначили на 7 октября, накануне дня рождения Разумкова.

Решение об отстранении поддержали 240 нардепов, 95 проголосовали против, за внесение в повестку вопроса об отставке – 246 нардепов, 86 – против.

Оппозиционные фракции, в свою очередь, дважды инициировали отстранение от заседаний первого заместителя спикера Руслана Стефанчука, но голосов для этого не нашлось.

Разумков заявил, что в случае отставки намерен создать собственную команду.

Глава правления "Укрэксимбанка" велел охране отобрать у журналистов технику во время интервью

Журналисты программы "Схемы" заявили, что 4 октября на них напали в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с Мецгером в его кабинете. По словам журналистов, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований "Схем". Мецгер приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Сотрудники банка силой забрали у оператора "Схем" Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы "Схемы" во время интервью.

В "Укрэксимбанке" заявили, что журналисты "Схем" задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка "была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью" и "дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи". В "Схемах" отметили, что в этом комментарии нет ни слова о нападении и договоренность об интервью никак не подходит под формат off the record.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что считает недопустимым конфликт государственного банка с журналистами. Посольство США выразило обеспокоенность в связи с нападением на журналистов.

5 октября в "Схемах" восстановили и опубликовали удаленное с камер видео конфликта.

В Украине рекордное количество смертей от коронавируса с весны

За сутки 4 октября в Украине зафиксировали 9,8 тыс. новых случаев COVID-19 и 317 смертей от коронавируса – это максимальное число летальных случаев из-за болезни с 15 мая.

Восемь областей Украины соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности, сообщили в Минздраве. Пик заболеваемости COVID-19 в стране СНБО ожидает в конце октября.

В Украине было вынесено первое решение по делу о подделке COVID-сертификата – медику назначили штраф в 34 тыс. грн и лишили права заниматься врачебной деятельностью сроком на один год. В Министерстве цифровой трансформации Украины исключили возможность массового внесения ложных сведений о вакцинации в электронную систему здравоохранения.

В Украину прибыл с визитом президент Израиля

Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл в Украину с визитом, который продлится с 5-го по 7 октября. Это первый государственный визит Герцога с начала его президентства.

Президент Владимир Зеленский встретился с Герцогом, поблагодарил его за принципиальную поддержку Израилем суверенитета Украины, а также заявил, что лично гарантирует защиту инвестиций из Израиля.

Президент Израиля пригласил украинского коллегу в гости по случаю 30-летия установления отношений между государствами.

Цена на газ в Европе опять обновила исторический максимум

Биржевая цена газ в Европе 5 октября установила новый рекорд, превысив $1400 за 1 тыс. м³.

Нобелевскую премию по физике 2021 года получили ученые, моделировавшие климат Земли

Нобелевскими лауреатами по физике в этом году стали трое ученых. Премию разделили на две части. Одна ее половина была присуждена совместно Сюкуро Манабе из США и Клаусу Хассельманну из Германии за физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное прогнозирование глобального потепления.

Вторую половину премии получил итальянец Джорджио Паризи за открытие взаимодействия беспорядка и флуктуаций в физических системах от атомных до планетарных масштабов.