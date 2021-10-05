Зеленский заявил, что лично гарантирует защиту инвестиций из Израиля

Зеленский после встречи с Герцогом: Украина ждет израильских инвесторов, а правительство и я лично гарантируем защиту всех их инвестиций Фото: president.gov.ua

Зеленский назвал Израиль большим другом Украины и партнером в регионе Ближнего Востока, как с политической и точки зрения безопасности, так и с торгово-экономической и гуманитарной точек зрения.

В то же время он подчеркнул, что потенциал двусторонних отношений не исчерпан. В частности, по его словам, на сегодня объем прямых израильских инвестиций в Украину не отвечает потенциалу двух стран.

"Украина ждет израильских инвесторов, а правительство и я лично гарантируем защиту всех их инвестиций. Кроме того, Украина заинтересована в изучении и использовании значительного опыта Израиля в сфере инноваций", – заявил Зеленский.

Он добавил, что израильские компании, в свою очередь, могут использовать колоссальный потенциал Украины как нового технологического европейского хаба.

В числе перспективных сфер для развития инвестиционного сотрудничества между Украиной и Израилем президент назвал "новые технологии, инновации, кибербезопасность, здравоохранение, фармацевтика, космические программы, банковское дело, финансы, строительство, сельское хозяйство".

Также Зеленский заявил, что новые возможности для усиления двустороннего экономического взаимодействия открывает соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем. Страны намерены нарастить объемы торговли до уровня, который был до пандемии COVID-19.