"За грубое нарушение регламента". Рада отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний

Разумков: Для меня должность не значит ничего Фото: rada.gov.ua

За проголосовали 240 нардепов.

Вопрос рассматривали по сокращенной процедуре. Разумков заявил, что у него конфликт интересов, и передал ведение заседания первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку.

"Два года мы работали так, чтобы закон был один для всех. Дальше можно двигаться двумя путями: можно идти по закону или по политической целесообразности. Я вижу, что сегодня происходит в зале. И если есть желание идти по другому [пути], кроме закона, – это право народных депутатов. Я никого не буду убеждать, все в этом зале взрослые, умные люди. Если есть желание сменить главу Верховной Рады – я сказал, что задерживать этот процесс не буду", – сказал спикер.

Он отметил, что 4 октября процедура его отзыва с должности спикера была запущена.

"Но не всех это устраивает. Нужно быстро и красиво. Хорошо. Вы можете делать все, что захотите, в этом зале. Но хочу всем сказать: для меня должность не значит ничего. Это инструмент. Я и без должности смогу реализовывать все, что мы обещали в 2019 году. Уверен, что в этом зале хватит людей, которые будут это делать в дальнейшем. Я хорошо знаю и 29-ю, и 76-ю и 77-ю [статьи регламента]. Если ты не хочешь идти по закону, никто тебя не заставит – кроме закона, рано или поздно", – сказал глава парламента.

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко озвучил причины обращения об отстранении.

"На заседании согласительного совета 4 октября глава Верховной Рады Разумков не соблюдал требования ч. 4 ст. 73 регламента в связи с его отказом ставить на голосование согласительного совета предложение по расписанию пленарных заседаний на 5–8 октября, которые были поданы нашей фракцией партии "Слуга народа". Считаем, что указанными действиями глава Верховной Рады Разумков пренебрег правами депутатских фракций вносить предложения в повестку на неделю пленарных заседаний, что является грубым нарушением регламента. Фракция партии "Слуга народа", депутатские группы "Довіра" и "За майбутнє", руководствуясь ч. 2 ст. 29 регламента, в связи с грубым нарушением регламента председательствующим на пленарном заседании вносят предложение от отстранении главы Верховной Рады от ведения пленарных заседаний на два пленарных дня", – сказал Корниенко.