"За грубое нарушение регламента". Рада отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний

За проголосовали 240 нардепов.
Вопрос рассматривали по сокращенной процедуре. Разумков заявил, что у него конфликт интересов, и передал ведение заседания первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку.
"Два года мы работали так, чтобы закон был один для всех. Дальше можно двигаться двумя путями: можно идти по закону или по политической целесообразности. Я вижу, что сегодня происходит в зале. И если есть желание идти по другому [пути], кроме закона, – это право народных депутатов. Я никого не буду убеждать, все в этом зале взрослые, умные люди. Если есть желание сменить главу Верховной Рады – я сказал, что задерживать этот процесс не буду", – сказал спикер.
Он отметил, что 4 октября процедура его отзыва с должности спикера была запущена.
"Но не всех это устраивает. Нужно быстро и красиво. Хорошо. Вы можете делать все, что захотите, в этом зале. Но хочу всем сказать: для меня должность не значит ничего. Это инструмент. Я и без должности смогу реализовывать все, что мы обещали в 2019 году. Уверен, что в этом зале хватит людей, которые будут это делать в дальнейшем. Я хорошо знаю и 29-ю, и 76-ю и 77-ю [статьи регламента]. Если ты не хочешь идти по закону, никто тебя не заставит – кроме закона, рано или поздно", – сказал глава парламента.
Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко озвучил причины обращения об отстранении.
"На заседании согласительного совета 4 октября глава Верховной Рады Разумков не соблюдал требования ч. 4 ст. 73 регламента в связи с его отказом ставить на голосование согласительного совета предложение по расписанию пленарных заседаний на 5–8 октября, которые были поданы нашей фракцией партии "Слуга народа". Считаем, что указанными действиями глава Верховной Рады Разумков пренебрег правами депутатских фракций вносить предложения в повестку на неделю пленарных заседаний, что является грубым нарушением регламента. Фракция партии "Слуга народа", депутатские группы "Довіра" и "За майбутнє", руководствуясь ч. 2 ст. 29 регламента, в связи с грубым нарушением регламента председательствующим на пленарном заседании вносят предложение от отстранении главы Верховной Рады от ведения пленарных заседаний на два пленарных дня", – сказал Корниенко.
Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.
У фракции "Слуга народа" и Разумкова есть разногласия относительно закона об олигархах. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.
В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом" и не исключили, что в него вмешается президент Украины Владимир Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией" и допустили возможность отставки спикера Рады.
"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.
30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции "Слуга народа" с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично.
В результате конфликта в "Слуге народа" решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце Львовской области.
2 октября нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко сообщил, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады.
Арахамия прогнозирует, что за отставку Разумкова проголосуют свыше 240 нардепов. Претендентом на должность председателя Рады называют первого вице-спикера Руслана Стефанчука, глава партии "Слуга народа", замглавы этой фракции в Раде Александр Корниенко сказал, что готов занять должность вице-спикера.
Разумков 4 октября сообщал, что в Верховной Раде 4 октября запустили процедуру его отзыва с должности председателя парламента. Он также заявлял, что на этой неделе в повестке не может появиться вопрос его отзыва с должности.