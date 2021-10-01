Разумков: Некоторые функционеры, мои коллеги, решили, что мне не нужно быть в Трускавце. Я думаю, это несправедливо

Разумков: Думаю, что когда рассматривается вопрос отставки спикера, наверное, стоило бы его послушать Фото: rada.gov.ua

"Трускавец-1 [в 2019 году] учил, как стать политиком. И главная задача, которая ставилась, – как остаться человеком. Думаю, не все за эти два года прошли эти испытания", – сказал спикер.

Шустер спросил, почему Разумков не в Трускавце, учитывая, что он баллотировался в списке "Слуги народа" первым номером и что он является председателем Рады.

"Потому что некоторые функционеры, мои коллеги, решили, что мне там быть не нужно. Я думаю, что это несправедливо, это неправильно. И многих из них не было на тот момент, когда этот процесс начинался. Я всегда был на фракции "Слуги народа" и думаю, что когда рассматривается вопрос отставки спикера, наверное, стоило бы его послушать. Я и к коллегам обращаюсь: мне точно не за что прятать глаза. Я готов дискутировать с ними по любым вопросам и за каждое свое действие готов ответить. Но когда это происходит за моей спиной, это выглядит, мягко говоря, непорядочно", – заявил спикер.