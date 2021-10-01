"Будем определяться". Корниенко не исключил, что "Слуга народа" обсудит на заседании в Трускавце вопрос отзыва Разумкова

Выездное заседание "Слуги народа" созывалось не для сбора подписей за отзыв Разумкова, отметил Корниенко (на фото) Фото: sluga-narodu.com

"Я думаю, что мы можем обсудить этот вопрос завтра в блоке общих вопросов после того, как мы пройдем нашу содержательную программу по кластерам, законам и так далее", – сказал нардеп.

По словам Корниенко, выездное заседание "Слуги народа" созывалось не для того, чтобы собрать 150 подписей за рассмотрение вопроса об отзыве Разумкова в Раде.

"Как только дойдем до подписных – будем определяться", – отметил первый замглавы фракции.

Стратегическое заседание фракции "Слуга народа" пройдет 1–3 октября в пятизвездочном отеле Rixos-Prykarpattya в Трускавце.

Ожидается, что там с нардепами проведет встречу президент Украины Владимир Зеленский.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что среди приглашенных есть первый спикер парламента Руслан Стефанчук, но нет председателя Рады Разумкова, у которого возник конфликт с партией.