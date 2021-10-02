На заседании "Слуги народа" в Трускавце обсудят кандидатуры новых министров – СМИ

На выездном заседании фракции "Слуга народа" ожидают почти весь состав правительства Украины Фото: kmu.gov.ua

По их данным, не будет министра обороны Андрея Тарана и вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, которых могут отправить в отставку.

В то же время министр соцполитики Марина Лазебная сохранит должность, добавили источники издания.

Отмечается, что на заседании обсудят несколько кандидатур министров Кабмина.

Стратегическое заседание фракции "Слуга народа" пройдет 1–3 октября в пятизвездочном отеле Rixos-Prykarpattya в Трускавце.

Ожидается, что там с нардепами проведет встречу президент Украины Владимир Зеленский.

В заседании могут принять участие генеральный прокурор Ирина Венедиктова и руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов, сообщал глава партии "Слуга народа", первый замглавы парламентской фракции Александр Корниенко.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что среди приглашенных есть первый спикер парламента Руслан Стефанчук, но нет председателя Рады Дмитрия Разумкова, у которого возник конфликт с партией.