ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

На заседании "Слуги народа" в Трускавце обсудят кандидатуры новых министров – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На выездном заседании фракции "Слуга народа" ожидают почти весь состав правительства Украины
На выездном заседании фракции "Слуга народа" ожидают почти весь состав правительства Украины
Фото: kmu.gov.ua

2 октября в Трускавце (Львовская область), где проходит выездное заседание фракции "Слуга народа", ожидают почти весь состав правительства Украины. Об этом 1 октября пишет НВ со ссылкой на источники.

По их данным, не будет министра обороны Андрея Тарана и вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, которых могут отправить в отставку.

В то же время министр соцполитики Марина Лазебная сохранит должность, добавили источники издания.

Отмечается, что на заседании обсудят несколько кандидатур министров Кабмина.

Стратегическое заседание фракции "Слуга народа" пройдет 1–3 октября в пятизвездочном отеле Rixos-Prykarpattya в Трускавце.

Ожидается, что там с нардепами проведет встречу президент Украины Владимир Зеленский.

В заседании могут принять участие генеральный прокурор Ирина Венедиктова и руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов, сообщал глава партии "Слуга народа", первый замглавы парламентской фракции Александр Корниенко.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что среди приглашенных есть первый спикер парламента Руслан Стефанчук, но нет председателя Рады Дмитрия Разумкова, у которого возник конфликт с партией.

Контекст:

Правительство Дениса Шмыгаля начало работу в марте 2020 года.

6 сентября издание "Телеграф" со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности до конца месяца. В частности, обсуждается отставка министра обороны Тарана, министра соцполитики Лазебной, вице-премьер-министра  Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, а также министра юстиции Дениса Малюськи.

В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщали, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко. Арахамия опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал осенью "по меньшей мере три-четыре кадровых решения" в Кабмине.

Разумков говорил о наличии вопросов "минимум к троим" министрам и допускал увольнение некоторых из них осенью, после возвращения Рады с каникул.

Глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что во фракции "Слуга народа" уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины.

Шмыгаль 14 сентября отмечал, что у него нет претензий к членам Кабмина.

Теги: Верховная Рада, Украина, правительство, Министерство социальной политики, Минобороны, отставка, парламент, Олег Уруский, Андрей Таран, вице-премьер, увольнение, Слуга народа, партия, заседание, Кабмин, Марина Лазебная, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Шустер привился от коронавируса четыре раза
Шустер привился от коронавируса четыре раза
"Очень красиво и аутентично". Проживающая в Германии жена киевского мэра Кличко снялась в белом платье с венком на голове
"Очень красиво и аутентично". Проживающая в Германии жена киевского мэра Кличко снялась в белом платье с венком на голове
"Человек хочет, чтобы о нем поговорили". Гендиректор M1 ответил на обвинения Melovin
"Человек хочет, чтобы о нем поговорили". Гендиректор M1 ответил на обвинения Melovin
Жена Кошевого похвасталась растяжкой
Жена Кошевого похвасталась растяжкой
  "Хвилі". Kalush и Jerry Heil записали совместный трек и презентовали видео
  "Хвилі". Kalush и Jerry Heil записали совместный трек и презентовали видео
Букингемский дворец обнародовал имя новорожденной дочери принцессы Беатрис
Букингемский дворец обнародовал имя новорожденной дочери принцессы Беатрис
"Мегашикарная грудь". Астафьева снялась топлес
"Мегашикарная грудь". Астафьева снялась топлес
"Кухар... Наверное, быть злым судьей – ее роль". Покинувший шоу "Танцы со звездами" Суровцев высказался о судьях
"Кухар... Наверное, быть злым судьей – ее роль". Покинувший шоу "Танцы со звездами" Суровцев высказался о судьях
  Леди Гага записала джазовый альбом с 95-летним Тони Беннеттом
  Леди Гага записала джазовый альбом с 95-летним Тони Беннеттом
"Горячее фото". Фагот позировал с Навроцкой, схватив ее за ягодицы
"Горячее фото". Фагот позировал с Навроцкой, схватив ее за ягодицы
  Джоли появилась на церемонии вручения премии Power of Women вместе с дочерью Захарой
  Джоли появилась на церемонии вручения премии Power of Women вместе с дочерью Захарой
"Эталон красоты", "Огонь". Звезда "Великолепного века" Узерли позировала с оголенным торсом
"Эталон красоты", "Огонь". Звезда "Великолепного века" Узерли позировала с оголенным торсом
"Попа еще красивее стала", "Не могу налюбоваться вами". Бех-Романчук показала фигуру в бикини
"Попа еще красивее стала", "Не могу налюбоваться вами". Бех-Романчук показала фигуру в бикини
"Едят даже те, кто тыкву терпеть не может". Эксперт рассказал, как приготовить "божественный" суп из тыквы
"Едят даже те, кто тыкву терпеть не может". Эксперт рассказал, как приготовить "божественный" суп из тыквы
  Люленов рассказал, на какое предложение президента Зеленского ответил отказом на корпоративе
  Люленов рассказал, на какое предложение президента Зеленского ответил отказом на корпоративе
"Длинноногая красавица. Порода", "Дико красиво". Брежнева снялась в микрошортах
"Длинноногая красавица. Порода", "Дико красиво". Брежнева снялась в микрошортах
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Покажи сиси", "Шикарная". Ефросинина позировала топлес перед зеркалом
"Покажи сиси", "Шикарная". Ефросинина позировала топлес перед зеркалом
"Фу, гадость", "Сосандрия". Дорофеева в прозрачной одежде показала смелые снимки с коллегами
"Фу, гадость", "Сосандрия". Дорофеева в прозрачной одежде показала смелые снимки с коллегами
"Как ей может быть за 60? Может быть, 30". 63-летняя Мадонна в чулках раздвинула ноги перед камерой
"Как ей может быть за 60? Может быть, 30". 63-летняя Мадонна в чулках раздвинула ноги перед камерой
"Фу!", "Разочарована", "Просто старый пердун". Эктор Хименес-Браво полностью обнажился перед камерой. Фото
"Фу!", "Разочарована", "Просто старый пердун". Эктор Хименес-Браво полностью обнажился перед камерой. Фото
"Это реклама лесби?", "Люди как люди, а Настя голая". Каменских в микроплавках снялась в объятиях подруги
"Это реклама лесби?", "Люди как люди, а Настя голая". Каменских в микроплавках снялась в объятиях подруги
"Боже, Леонтьева б никогда не узнала", "Одни зубы". В сети обсуждают свежее фото Леонтьева с Пугачевой
"Боже, Леонтьева б никогда не узнала", "Одни зубы". В сети обсуждают свежее фото Леонтьева с Пугачевой
"Это просто волшебно". 52-летняя Лопес показала грудь прямо на сцене
"Это просто волшебно". 52-летняя Лопес показала грудь прямо на сцене
"Повезло Потапу". Каменских появилась перед камерой в расстегнутом топе
"Повезло Потапу". Каменских появилась перед камерой в расстегнутом топе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS