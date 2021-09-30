Вопрос об отставках некоторых министров отложен – нардеп Качура

В Кабмине в ближайшее время точно состоятся кадровые ротации, говорят в "Слуге народа" Фото: depositphotos.com

"Много того, что звучит сейчас в СМИ в отношении некоторых фамилий, не соответствует действительности. Об этом я могу говорить с уверенностью, потому что по некоторым [министрам] вопрос отложен", – сказал Качура.

Он подчеркнул, что для фракции решающей будет позиция президента. "Логично, что пропрезидентская фракция будет опираться на мнение главы государства по поводу тех или иных министров", – отметил нардеп.

"Если говорить о министре обороны, то это вообще прерогатива президента согласно Конституции", – добавил Качура.

Он не стал называть имен возможных претендентов на министерские должности до проведения выездного заседания фракции "Слуга народа", которое состоится при участии президента Украины 1–2 октября в Трускавце.

Председатель фракции Давид Арахамия говорил, что по возвращении из Трускавца фракция анонсирует кандидатов. При этом глав каких именно министерств планируют сменить, официально не объявлялось.