Список претендентов на увольнение из Кабмина изменился, пока речь идет о трех министрах – СМИ

По данным СМИ, список претендентов на увольнение из Кабмина еще не окончательный и может измениться до конца недели Фото: depositphotos.com

Об этом сообщила "Украинская правда" 28 сентября, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, окончательный список еще не сформирован и ближе к концу недели еще может измениться. Сейчас наиболее вероятными кандидатами "на вылет" якобы называют министра социальной политики Марину Лазебную, вице-премьер-министра Олега Уруского и министра экологии Романа Абрамовского.

Отставку министра обороны Украины Андрея Тарана, "похоже, снова забросят в "долгий ящик", говорят собеседники СМИ. Однако, по данным журналистов, Тараном недовольны "уже все на свете".

В начале сентября "Украинская правда" писала, что отставка может грозить Урускому, Лазебной, Тарану, а также министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко и министру юстиции Денису Малюське.

Верховная Рада может рассмотреть кадровые перестановки в Кабмине на следующей неделе, рассказала замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук 28 сентября. Она не называла имен министров, которые могут быть уволены, но говорила, что речь идет о трех-четырех членах правительства.