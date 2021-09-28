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Список претендентов на увольнение из Кабмина изменился, пока речь идет о трех министрах – СМИ

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По данным СМИ, список претендентов на увольнение из Кабмина еще не окончательный и может измениться до конца недели
По данным СМИ, список претендентов на увольнение из Кабмина еще не окончательный и может измениться до конца недели
Фото: depositphotos.com

Список министров – претендентов на увольнение из украинского правительства в последние дни изменился, нардепы от "Слуги народа" до сих пор точно не понимают, за чью отставку они могут голосовать уже на следующей неделе.

Об этом сообщила "Украинская правда" 28 сентября, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, окончательный список еще не сформирован и ближе к концу недели еще может измениться. Сейчас наиболее вероятными кандидатами "на вылет" якобы называют министра социальной политики Марину Лазебную, вице-премьер-министра Олега Уруского и министра экологии Романа Абрамовского.

Отставку министра обороны Украины Андрея Тарана, "похоже, снова забросят в "долгий ящик", говорят собеседники СМИ. Однако, по данным журналистов, Тараном недовольны "уже все на свете".

В начале сентября "Украинская правда" писала, что отставка может грозить Урускому, Лазебной, Тарану, а также министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко и министру юстиции Денису Малюське.

Верховная Рада может рассмотреть кадровые перестановки в Кабмине на следующей неделе, рассказала замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук 28 сентября. Она не называла имен министров, которые могут быть уволены, но говорила, что речь идет о трех-четырех членах правительства.

Контекст:

Правительство Дениса Шмыгаля было назначено 4 марта 2020 года.

В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщали, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена министра обороны Андрея Тарана, министра юстиции Дениса Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал осенью "по меньшей мере три-четыре кадровых решения" в Кабмине.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил о наличии вопросов "минимум к троим" министрам и допускал увольнение некоторых из них осенью, после возвращения Рады с каникул.

Глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что во фракции "Слуга народа" уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, отставка, Олег Уруский, Андрей Таран, Украинская правда, Слуга народа, Евгения Кравчук, Кабмин, Роман Абрамовский, Марина Лазебная
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