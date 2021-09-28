Верховная Рада на следующей неделе может рассмотреть кадровые перестановки в Кабмине – нардеп Кравчук

"Не исключаю, что на пленарной неделе, которая будет с 5 октября, кадровые изменения уже могут быть на голосовании в сессионном зале", – сказала Кравчук.

По ее словам, речь идет о смене трех-четырех глав министерств. При этом нардеп отметила, что говорить о ротации в правительстве будет корректнее после представления кандидатов в министры, среди которых могут оказаться представители "Слуги народа".

После этого, по ее утверждению, будет запущен официальный процесс смены глав ведомств.