Кабмин прекратил полномочия четырех членов набсовета "Укрзалізниці", среди которых Лещенко и Аджунер

Аджунер исполнял обязанности председателя наблюдательного совета с июня 2018 года, Лещенко был членом набсовета с декабря 2019 года, Матье – с июня 2018 года, Журавлев – с декабря 2019 года.

Вместо них Кабмин пока никого не назначил.

В июне контракты всех четырех членов набсовета были продлены на три месяца "с целью обеспечения полноценного отбора председателя правления", пишет пресс-служба Мининфраструктуры.

"До назначения новых государственных и независимых членов [набсовета] действующим членом наблюдательного совета остается Адомас Азуолас Аудицкас, срок действия контракта которого истекает в июне 2022 года. Министерство инфраструктуры уже подало кандидатов на должности государственных членов, их назначение ожидается в ближайшее время", – говорится в сообщении.