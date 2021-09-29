Слухи об отмене безвиза – инсинуации перед саммитом Украина – ЕС – вице-премьер-министр

Стефанишина опровергла информацию, что Украина не соответствует критериям функционирования безвизового режима с ЕС Фото: Olga Stefanishyna / Facebook

"Я расцениваю эти публичные выпады как инсинуации перед саммитом Украина – ЕС и полностью могу опровергнуть информацию, что Украина не соответствует критериям функционирования безвизового режима", – сказала вице-премьер.

Она напомнила, что отчет о безвизовом режиме для балканских стран и стран "Восточного партнерства" был обнародован 4 августа и этот отчет признает, что "Украина продолжает отвечать критериям, необходимым для безвизового режима с ЕС".

"Также учтены последствия пандемии и признается то, что Украина довольно серьезно сработала и стала первой страной, COVID-сертификаты которой были признаны в ЕС", – отметила Стефанишина.

По ее словам, в отчете о безвизовом режиме также говорится, что количество миграционных потоков из Украины имеет тенденцию к уменьшению, а "негативные цифры, которые были опубликованы в СМИ, больше касаются других стран".