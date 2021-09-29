В Евросоюзе рассматривают вопрос об отмене безвизового режима для Украины – СМИ

Отмену начали обсуждать потому, что граждане указанных стран пользуются безвизом для нелегального проживания в Европе и подачи необоснованных ходатайств о предоставлении убежища.
По информации радиостанции, внутренний документ ЕС датирован 27 сентября, его опубликовали во время поездки президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по Западным Балканам.
Согласно документу, Германия, Франция и Италия в последнее время все больше разочаровываются в предоставленном безвизе из-за частых злоупотреблений гражданами Албании, Молдовы, Украины и Сербии.
Также в документе говорится, что количество ходатайств о предоставлении убежища из Грузии за последние три месяца увеличилось более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Во Франции пожаловались на проблемы из-за граждан Албании, Грузии и Сербии. Бельгия отметила увеличение заявлений о предоставлении убежища из Молдовы, а Чехия пожаловались на Грузию, Молдову и Украину, следует из документа.
Совет ЕС утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами в феврале 2017 года. ЕС оставляет за собой право вернуть визы для любой страны, которая превращается в источник миграционной угрозы. Кроме того, причиной для возможной отмены безвиза может стать откат в проведении реформ.
11 мая 2017 года Совет Европейского союза принял решение об отмене виз для краткосрочных поездок граждан Украины. Через месяц безвизовый режим вступил в силу.
6 октября 2020 года в Брюсселе прошел отложенный из-за пандемии коронавируса саммит Украина – ЕС. В Европейском союзе заверили, что безвизовому режиму ничего не угрожает, так как Украина выполняет все необходимые критерии.