В Евросоюзе рассматривают вопрос об отмене безвизового режима для Украины – СМИ

В прошлом году в Евросоюзе говорили, что безвизовому режиму Украины ничего не угрожает Фото: depositphotos.com

Отмену начали обсуждать потому, что граждане указанных стран пользуются безвизом для нелегального проживания в Европе и подачи необоснованных ходатайств о предоставлении убежища.

По информации радиостанции, внутренний документ ЕС датирован 27 сентября, его опубликовали во время поездки президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по Западным Балканам.

Согласно документу, Германия, Франция и Италия в последнее время все больше разочаровываются в предоставленном безвизе из-за частых злоупотреблений гражданами Албании, Молдовы, Украины и Сербии.

Также в документе говорится, что количество ходатайств о предоставлении убежища из Грузии за последние три месяца увеличилось более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Во Франции пожаловались на проблемы из-за граждан Албании, Грузии и Сербии. Бельгия отметила увеличение заявлений о предоставлении убежища из Молдовы, а Чехия пожаловались на Грузию, Молдову и Украину, следует из документа.