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Еврокомиссия опубликовала отчет по безвизу. Украине советуют усилить борьбу с коррупцией и отменить действие вторых загранпаспортов

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В целом Украина продолжает выполнять условия визовой либерализации, говорится в документе
В целом Украина продолжает выполнять условия визовой либерализации, говорится в документе
Фото: depositphotos.com

Европейская комиссия 4 августа представила четвертый отчет о соблюдении рядом стран условий безвизового режима с ЕС. Один из разделов документа посвящен Украине. Отчет опубликован на сайте Еврокомиссии.

В ЕС считают, что в целом украинская власть придерживается необходимых требований для продолжения безвиза. В ЕС отметили сотрудничество с Украиной в различных важных вопросах. Отмечается, что в 2020 году количество украинцев, которые просили убежища в ЕС, упало на 37%. Также на 15% снизилось количество отказов во въезде в страны – члены ЕС. 

Страны – члены ЕС признали хорошим сотрудничество с Украиной в вопросе безопасности. Там приветствовали ряд реформ правоохранительных органов – законопроект о создании Бюро экономической безопасности, принятый в первом чтении законопроект о реформе СБУ, а также принятый законопроект о борьбе с организованной преступностью.

В то же время в ЕС вспомнили о скандальном решении Конституционного Cуда, который разрушил антикоррупционную инфраструктуру. Украинская власть пока еще не до конца ее восстановила.

Кроме того, в 2020 году в Евросоюзе выявили 50 тыс. украинцев, которые находились там нелегально, – на 9 тыс. больше, чем в предыдущем году. 

В отчете отметили, что практика выдачи одновременно более одного действующего паспорта для поездок за границу помогает украинцам оставаться в ЕС больше, чем разрешенные 90 дней в течение 180-дневного периода. В ЕС признали, что последние небиометрические паспорта в Украине выдали в 2016 году, и до 2026 года, когда истечет срок их действия, планируется полностью отказаться от таких документов.

В связи с этим Еврокомиссия представила ряд рекомендаций для Украины:

  • прилагать усилия для уменьшения количества нелегалов из Украины в ЕС;
  • отменить практику выдачи двух действующих загранпаспортов и аннулировать уже выданные;
  • в большей степени согласовать визовую политику Украины с третьими государствами, особенно теми, от которых есть миграционные риски для ЕС;
  • повысить эффективность антикоррупционных учреждений;
  • принять законодательство, которое устранит правовую неопределенность статуса НАБУ;
  • проводить прозрачный и деполитизированный конкурс на должности председателей НАБУ, САП и АРМА, а также прокуроров;
  • повысить эффективность борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег.

"В целом Украина продолжает выполнять условия визовой либерализации. Однако необходимы дальнейшие усилия для решения проблемы необоснованных заявлений о предоставлении убежища, а также в сферах борьбы с коррупцией, отмывания денег и предотвращения и борьбы с организованной преступностью", – говорится в отчете.

Контекст:

Совет ЕС утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами в феврале 2017 года. ЕС оставляет за собой право вернуть визы для любой страны, которая превращается в источник миграционной угрозы. Кроме того, причиной для возможной отмены безвиза может стать откат в проведении реформ.

11 мая 2017 года Совет Европейского союза принял решение об отмене виз для краткосрочных поездок для граждан Украины. Через месяц безвизовый режим вступил в силу

6 октября 2020 года в Брюсселе прошел отложенный из-за пандемии коронавируса саммит Украина – ЕС. В Европейском союзе заверили, что безвизовому режиму ничего не угрожает, так как Украина выполняет все необходимые критерии.

Теги: загранпаспорт, миграция, Еврокомиссия, реформы, паспорт, Европейская комиссия, безвизовый режим, Европейский союз, путешествия, визы, украинцы, отчет, убежище, документы, Евросоюз, нелегалы, границы
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