Украина и Перу заключили соглашение о расширении безвиза

Соглашение глава МИД Украины и посол Перу подписали в Киеве Фото: mfa.gov.ua

Межправительственное соглашение об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания подписали в Киеве глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и посол Перу в Польше и Украине по совместительству Альберто Эфраин Уилфредо.

Соглашение вводит взаимный безвизовый режим для поездок для граждан Украины и Перу сроком до 90 дней в течение 180 дней.

"МИД системно работает над увеличением возможностей для путешествий украинцев и открытие Украины для мира. Расширение безвиза с Перу увеличит количество контактов между людьми, будет способствовать новым культурным, профессиональным, бизнес-контактам между нашими странами", –говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

"Для граждан Украины останется возможность осуществления безвизовых туристических поездок в Перу сроком до 183 дней, которую Республика Перу ввела односторонним решением в 2003 году", – отметили в МИД.