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Украина и Перу заключили соглашение о расширении безвиза

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Соглашение глава МИД Украины и посол Перу подписали в Киеве
Соглашение глава МИД Украины и посол Перу подписали в Киеве
Фото: mfa.gov.ua

Украина и Перу заключили соглашение о расширении безвизового режима между странами. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Межправительственное соглашение об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания подписали в Киеве глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и посол Перу в Польше и Украине по совместительству Альберто Эфраин Уилфредо.

Соглашение вводит взаимный безвизовый режим для поездок для граждан Украины и Перу сроком до 90 дней в течение 180 дней.

"МИД системно работает над увеличением возможностей для путешествий украинцев и открытие Украины для мира. Расширение безвиза с Перу увеличит количество контактов между людьми, будет способствовать новым культурным, профессиональным, бизнес-контактам между нашими странами", –говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

"Для граждан Украины останется возможность осуществления безвизовых туристических поездок в Перу сроком до 183 дней, которую Республика Перу ввела односторонним решением в 2003 году", – отметили в МИД.

Контекст:

В сентябре 2019 года в украинском правительстве сообщали, что в течение следующих пяти лет планируют расширить перечень безвизовых стран.

По состоянию на апрель 2021 года без визы или с визой по прибытии украинцы могли посещать 136 стран.

2 июня соглашение о расширении безвиза с Перу одобрило украинское правительство.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Перу, МИД Украины, безвизовый режим, соглашение
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