ГОРДОН
 
 
МИР

Президент ФРГ назвал фейком информацию об отмене безвиза с ЕС для Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Правительство Германии не намерено менять свою позицию по либерализации визового режима, отметил Штайнмайер
Правительство Германии не намерено менять свою позицию по либерализации визового режима, отметил Штайнмайер
Фото: Președinția Republicii Moldova / Facebook

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал неправдивой информацию о якобы возможной потере безвизового режима с ЕС для Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан. Об этом он сказал 29 сентября в Кишиневе во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду. Мероприятие транслировалось на странице президента Молдовы в Facebook.

"Я с удивлением прочел это сообщение, когда приземлился сегодня в Кишиневе. Я обратился в Федеральное министерство внутренних дел и выяснил, что это неправда. Это просто фейковая новость. Правительство Германии не намерено менять свою позицию по либерализации визового режима", – сказал Штайнмайер.

https://www.facebook.com/presedinte.md/videos/604038543956796/

Контекст:

29 сентября Radio Free Europe/Radio Liberty, ссылаясь на внутренний документ ЕС, сообщило, что некоторые члены Евросоюза подняли вопрос о возможной отмене безвизового режима для Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан.

В МИД Украины заявили, что Киев не получал официальных сигналов от ЕС об отмене безвиза. По словам пресс-секретаря МИД Олега Николенко, никаких причин для такого решения нет и быть не может. 

Совет ЕС утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами в феврале 2017 года. ЕС оставляет за собой право вернуть визы для любой страны, которая превращается в источник миграционной угрозы. Кроме того, причиной для возможной отмены безвиза может стать откат в проведении реформ.

11 мая 2017 года Совет Европейского союза принял решение об отмене виз для краткосрочных поездок граждан Украины. Через месяц безвизовый режим вступил в силу

6 октября 2020 года в Брюсселе прошел отложенный из-за пандемии коронавируса саммит Украина – ЕС. В Европейском союзе заверили, что безвизовому режиму ничего не угрожает, так как Украина выполняет все необходимые критерии.

Теги: Германия, Украина, Грузия, Молдова, Франк-Вальтер Штайнмайер, безвизовый режим, Кишинев, визы, президент, пресс-конференция, Майя Санду, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Бывшая участница "Танцев со звездами" Яна Цибульская назвала причину расставания с Дмитрием Жуком
  Бывшая участница "Танцев со звездами" Яна Цибульская назвала причину расставания с Дмитрием Жуком
  "Я такой несдержанный – могу ударить". Муж Сумской заявил, что обеспеченные мужчины приставали при нем к его жене
  "Я такой несдержанный – могу ударить". Муж Сумской заявил, что обеспеченные мужчины приставали при нем к его жене
"Такая красивая!" 83-летняя Джейн Фонда в обтягивающем наряде снялась для обложки польского глянца
"Такая красивая!" 83-летняя Джейн Фонда в обтягивающем наряде снялась для обложки польского глянца
"Ноги, как у 20-летней". Уизерспун засветила голые бедра в домашнем видео
"Ноги, как у 20-летней". Уизерспун засветила голые бедра в домашнем видео
В реанимации скончался 56-летний российский актер Константин Глушков
В реанимации скончался 56-летний российский актер Константин Глушков
"Я решила признаться". Тодоренко сделала заявление о пластике груди
"Я решила признаться". Тодоренко сделала заявление о пластике груди
  "Она меня сейчас упрекает: "Ой, как ты ухаживал за своей Жанной". Муж Сумской Борисюк рассказал о своем первом браке
  "Она меня сейчас упрекает: "Ой, как ты ухаживал за своей Жанной". Муж Сумской Борисюк рассказал о своем первом браке
"Не послушаетесь – ждите неприятностей". Российский рэпер Face заявил об отмене концертов из-за угроз властей владельцам концертных площадок
"Не послушаетесь – ждите неприятностей". Российский рэпер Face заявил об отмене концертов из-за угроз властей владельцам концертных площадок
"Богиня спустилась с горы Олимп", "Герцогиня гламура". В сети обсуждают наряд жены принца Уильяма на премьере фильма о Джеймсе Бонде
"Богиня спустилась с горы Олимп", "Герцогиня гламура". В сети обсуждают наряд жены принца Уильяма на премьере фильма о Джеймсе Бонде
"Пожар", "Секси". Тина Кароль широко расставила ноги перед объективом
"Пожар", "Секси". Тина Кароль широко расставила ноги перед объективом
"Размеры порций внушительные", "Думала, звезды не едят из пластиковых лоточков". Потап показал, чем его дома кормит Каменских
"Размеры порций внушительные", "Думала, звезды не едят из пластиковых лоточков". Потап показал, чем его дома кормит Каменских
"Он похож на Крейга! Джеймс Бонд". Хайек показала своего 59-летнего мужа
"Он похож на Крейга! Джеймс Бонд". Хайек показала своего 59-летнего мужа
"Прошу всех не звонить. Очень прошу". Гузеева назвала причину своей госпитализации
"Прошу всех не звонить. Очень прошу". Гузеева назвала причину своей госпитализации
39-летняя дочь экс-президента США Джорджа Буша родила первенца раньше срока. Фото
39-летняя дочь экс-президента США Джорджа Буша родила первенца раньше срока. Фото
"Такие вареники готовила моя бабушка". Ярославский дал рецепт вареников на кефире на пару
"Такие вареники готовила моя бабушка". Ярославский дал рецепт вареников на кефире на пару
"Это не моя проблема". Крейг на премьере фильма о Джеймсе Бонде грубо ответил на вопросы корреспондента из Австралии. Видео
"Это не моя проблема". Крейг на премьере фильма о Джеймсе Бонде грубо ответил на вопросы корреспондента из Австралии. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Очень красивая". Доктор Комаровский показал свою жену
"Очень красивая". Доктор Комаровский показал свою жену
"Как повзрослела", "Красотка". В сети появилось фото дочери Кличко
"Как повзрослела", "Красотка". В сети появилось фото дочери Кличко
"Три девочки – одно лицо". Тимошенко показала фото с дочкой и пятилетней внучкой Евой
"Три девочки – одно лицо". Тимошенко показала фото с дочкой и пятилетней внучкой Евой
"Испанский стыд". 45-летняя Волочкова оголилась перед камерой
"Испанский стыд". 45-летняя Волочкова оголилась перед камерой
"Решил отшлепать?", "Настя стала очень вульгарная". Каменских в бикини страстно оттопырила перед Потапом пятую точку
"Решил отшлепать?", "Настя стала очень вульгарная". Каменских в бикини страстно оттопырила перед Потапом пятую точку
"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат
"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
"Сколько можно уродовать Мерьем?" Звезда "Великолепного века" Узерли в экстравагантном образе подняла ногу перед камерой
"Сколько можно уродовать Мерьем?" Звезда "Великолепного века" Узерли в экстравагантном образе подняла ногу перед камерой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS