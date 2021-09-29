Кабмин Украины согласовал замену квартальной налоговой отчетности на месячную. Законопроект рассмотрит Рада

В частности, документом предлагается изменить квартальную налоговую отчетность на месячную.
В пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте Кабмина, отмечается, что его цель – "обеспечение своевременности исчисления страхового стажа, назначения и получения пенсионных и других выплат по социальному страхованию".
Проект закона разработал Пенсионный фонд "по собственной инициативе".
Подчеркивается, что сейчас для работодателей предусмотрено предоставление отчетности за наемных работников с установлением квартального периода отчетности (в течение 40 дней после окончания отчетного квартала).
В то же время объединение отчетности по ЕСВ и налога на доходы физлиц с квартальным периодом отчетности привело к:
В связи с этим и возникла необходимость внести изменения в Налоговый кодекс, говорится в документе.
Если законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно предоставления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налогу на доходы физических лиц" проголосует Верховная Рада, изменения могут вступить в силу с 1 января 2022 года.
В случае принятия документа предусматривается переходный период на полгода для приведения всех нормативных актов в соответствие с новыми требованиями, говорится в проекте закона.