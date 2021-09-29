Кабмин Украины согласовал замену квартальной налоговой отчетности на месячную. Законопроект рассмотрит Рада

В частности, документом предлагается изменить квартальную налоговую отчетность на месячную.

В пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте Кабмина, отмечается, что его цель – "обеспечение своевременности исчисления страхового стажа, назначения и получения пенсионных и других выплат по социальному страхованию".

Проект закона разработал Пенсионный фонд "по собственной инициативе".

Подчеркивается, что сейчас для работодателей предусмотрено предоставление отчетности за наемных работников с установлением квартального периода отчетности (в течение 40 дней после окончания отчетного квартала).

В то же время объединение отчетности по ЕСВ и налога на доходы физлиц с квартальным периодом отчетности привело к:

отсрочке (от одного до трех месяцев) поступления в реестр сведений о зарплате работников, уплате ЕСВ, страховом стаже и несвоевременности включения отчетных периодов для расчета соцвыплат в случае временной нетрудоспособности, безработицы, несчастного случая, начисления пенсии;

ослаблению платежной дисциплины в части суммы единого взноса;

отсрочке реализации мер воздействия для взыскания просроченной задолженности;

смещению срока (от одного до трех месяцев) расчета показателей средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы;

невозможности проведения своевременного ежемесячного анализа основных показателей, влияющих на наполнение Пенсионного фонда.

В связи с этим и возникла необходимость внести изменения в Налоговый кодекс, говорится в документе.