В "Слуге народа" рассказали о повестке дня на партийном съезде фракции в Трускавце

По его словам, с докладом по Донбассу выступит глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Также Арахамия отметил, что в Трускавце могут быть приняты кадровые решения.

Помимо этого, на 2 октября предусмотрена панель с представителями силового блока.

Как уточнила в Telegram спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук, сегодня первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подведет итоги работы над планом выполнения программы президента, который формировался по 23-м темам группами из представителей Кабмина, парламентских комитетов и Офиса президента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль расскажет о видении правительством стратегии развития экономики и социальной сферы, которая заложена в новую программу деятельности Кабмина.

А экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, советник главы Офиса президента Тимофей Милованов представит план трансформации страны, "который был создан на основе всех наработок команды". По словам Палийчук, именно этот план президент Украины Владимир Зеленский презентовал во время визита в США.